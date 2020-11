Cos’è Rakuten TV? Si tratta di una piattaforma che consente di vedere contenuti in streaming attraverso un collegamento internet. Dal 2017 questo servizio è da poco presente anche in Italia, e si propone così come un’alternativa a piattaforme streaming, Netflix in primis. Rakuten TV non prevede la sottoscrizione di nessun abbonamento, ma consente di vedere i contenuti solo tramite acquisto o noleggio a breve termine. L’azienda è nata in Giappone ed inizialmente si occupava di e-commerce. Solo nel 2010 Rakuten è entrata nel mondo dell’audiovisivo acquistando una piattaforma spagnola e ad oggi opera in 12 paesi europei.

Come funziona Rakuten Tv

Come dicevamo Rakuten TV non prevede alcun abbonamento mensile e di conseguenza, nessun costo fisso. Ci sono due modi per vedere i contenuti: il noleggio e l’acquisto. I video acquistati potranno essere visti tutte le volte che lo si desidera in quanto restano nel proprio account per sempre mentre quelli noleggiati potranno essere visualizzati più volte ma entro le 48 ore successive. I costi di iscrizione a Rakuten TV dipendono dalla scelta di uno dei tre piani disponibili. Le opzioni disponibili sono:

Base: che comprende la possibilità di effettuare 2 noleggi in qualità HD a 4,99€ al mese Standard: si possono effettuare 5 noleggi HD a 9,99€ al mese Premium: che prevede fino a 10 noleggi HD al costo di 14,99€ al mese

Contenuti di Rakuten

Sul catalogo di Rakuten TV si possono trovare molti film internazionali e commedie all’italiana, sono fruibili in modo del tutto gratuito numerosi contenuti per bambini, documentari e una sezione di documentari sportivi chiamata Rakuten Stories. Chi ama il cinema asiatico non resterà deluso grazie allo spazio riservato ai drama orientali. Dal 2019 Rakuten ha diffuso un’altra importante novità che farà felice molte persone. Si tratta di una sezione completamente gratuita con una offerta variegata che includerà sia contenuti classici sia contenuti originali. Questi contenuti, implicheranno la presenza di spot pubblicitari.

Starzplay su Rakuten TV

Starzplay, è un servizio internazionale di streaming premium del network americano STARZ che accoglie contenuti esclusivi tra cui serie TV originali e una libreria di grandi film contenenti migliaia di inediti. Questo servizio è disponibile in Europa a partire da quest’anno e conferma la crescita di Rakuten TV in Europa. STARZPLAY, sarà ora accessibile a milioni di famiglie in Europa grazie all’app preinstallata Rakuten TV su Smart TV e altri hardware e permette agli utenti l’accesso diretto alla piattaforma. Gli utenti di Rakuten TV di Spagna, Regno Unito, Italia, Francia e Germania avranno la possibilità di beneficiare di questo nuovo servizio SVOD cominciando con una prova gratuita. L’iscrizione al servizio sarà di soli 4,99 Euro al mese.

Canale Rakuten TV Kids dedicato ai bambini

Dal febbraio 2020 Rakuten TV ha lanciato un’altra novità, con il lancio del canale Rakuten TV Kids, nato dalla cooperazione con il rinomato studio di animazione inglese Aardman Animations, Milimages, Motion Pictures e Lingokids, con lo socpo di ampliare l’offerta dedicata ai più piccoli. Tra i contenuti in evidenza ci sono i cortometraggi della nota serie Tv Shaun, vita da pecora, la serie animata franco-britannica-sudcoreana Molang e Glumpers.

Dispositivi compatibili con Rakuten TV

Rakuten TV è fruibile da computer attraverso tutti i browser più diffusi, come Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari o Internet Explorer. Per chi utilizza Opera, invece, è possibile vedere il catalogo e ammirare i trailer ma non è consentita la riproduzione dei contenuti veri e propri. Inoltre, per alcuni browser tra cui Safari e Internet Explorer è richiesto di scaricare il plugin Microsoft Silverlight. È possibile accedere a Rakuten TV anche da smartphone e tablet, attraverso l’app gratuita per dispositivi Android e iPhone. Tramite l’app in questione, è anche possibile scaricare i contenuti per vederli in modalità offline. Rakuten TV è disponibile anche come applicazione sulle Smart TV, ed è possibile accedere ai contenuti di Rakuten TV sul televisore anche tramite Xbox One e Chromecast.

Rakuten TV: requisiti di accesso

La banda minima per accedere al servizio in SD (Standard Definition) è di almeno 3 Mbps, mentre per vedere contenuti in HD (High Definition) è di almeno 5 Mbps mentre per il 4K HDR è di 25 Mbps. Per chi non avesse connessioni internet veloci è possibile usare la visione offline, quindi scaricare i contenuti, su dispositivi Android e iOS per poi vederli senza interruzioni. Ricordiamo che un film pesa circa 1-2 GB, mentre per un episodio di una serie si parla di circa 800 MB.

Noleggiare o acquistare su Rakuten TV

Per acquistare o noleggiare film bisogna selezionare l’opzione Cinema, e selezionare l’opzione” Tutti i generi” per visualizzare il catalogo completo dei film disponibili oppure Family per vedere i film adatti a tutta la famiglia o Serie TV per accedere alla sezione riservata alle serie. Dopo aver individuato il contenuto da vedere, premere sull’ immagine di copertina e selezionare l’opzione “Guarda adesso”. Infine, scegliere la voce “Noleggia” per noleggiare il contenuto in questione, oppure l’opzione “Acquista” di Rakuten TV.

Come pagare su Rakuten TV

I metodi di pagamento accettati su Rakuten TV, sono i più diffusi che si utilizzano per gli acquisti online. Il pagamento può avvenire tramite:

PayPal;

Carte Visa;

Carte Mastercard.

Trattandosi di una libreria per il noleggio o per l’acquisto, i titoli dei film e delle serie più famose sono di solito presenti molto prima rispetto alle altre piattaforme di streaming in abbonamento, rendendo Rakuten TV una valida alternativa rispetto all’acquisto di DVD e Blu-ray. Rakuten TV è è diventata conosciuta a livello internazionale quando nella stagione 2017/2018 è diventata lo sponsor ufficiale del Barcellona Football Club.

Come usare Rakuten TV su computer

Per iniziare a guardare i contenuti su Rakuten TV, bisogna registrarti al servizio e creare un account. Quindi collegarsi al sito di Rakuten TV, e compilare il modulo di registrazione con i dati richiesti. A questo punto si può provare uno dei contenuti gratuiti di Rakuten TV premendo sull’opzione Free, e scegliendo il film, il documentario o il cartone animato che ci interessa. Puntando il mouse sull’immagine di copertina di un qualsiasi contenuto, si può visualizzare la descrizione e i dettagli. Una volta selezionato il contenuto da vedere, premere sull’immagine di copertina e cliccare su “Guarda adesso” per iniziare la riproduzione.

Rakuten TV su smartphone e tablet

Rakuten TV è fruibile anche come app per dispositivi Android e iPhone/iPad. Dopo averla scaricata, avviare l’app sul vostro smartphone o tablet e premere sul pulsante Crea un nuovo account/Registrati, inserisci i dati richiesti nei i campi Email, Password e Conferma password, e confermare sul pulsante Iscrizione/Crea il tuo account. Fatto questo per guardare i contenuti gratuiti di Rakuten TV, cliccare l’opzione Free. Il procedimento per vedere i contenuti è simile a quello per vedere i contenuti da PC.

Rakuten TV su Smart TV

Anche su Smart TV è possibile visualizzare i contenuti di Rakuten TV. Basta scaricare l’applicazione di Rakuten TV sul televisore e poi accedere all’account personale. Una volta eseguito l’accesso, seleziona una delle opzioni disponibili ovvero Free, per accedere ai contenuti gratis, Cinema per visualizzare i titoli utilizzabili per il noleggio e l’acquisto e Abbonamento per accedere al catalogo tramite abbonamento. Se non si possiede uno Smart TV l’app si può scaricare anche tramite Xbox One o utilizzare Chromecast.

I film in programmazione di Rakuten TV

L’offerta di Rakuten TV è molto diversificata e dunque riesce ad andare incontro ai gusti degli utenti più esigenti e di fasce d’età differenti. Il catalogo, offre contenuti di spicco che rendono la piattaforma un competitor agguerrito rispetto alla concorrenza, Amazon Prime e Netflix. La sezione Home Première, ultima nata durante la pandemia di COVID-19 include film che avrebbero dovuto debuttare nelle sale cinematografiche come Trolls, World Tour, Sonic ,Il Film, Bloodshot e l’italiano DNA con Lillo e Greg. Tra le nuove uscite invece si evidenziano Jojo Rabbit, Jumanji – The Next Level, Frozen II, Cena con Delitto e Star Wars – L’ascesa di Skywalker. E poi ci sono John Wick 3 – Parabellum, Spider-Man – Homecoming, Avengers – Endgame, Joker e la saga de Il Signore degli Anelli.

Serie TV presenti su Rakuten TV

Anche sulle Serie TV, il catalogo di Rakuten TV offre dei titoli di tutto rispetto come ad esempio Westworld, House of Cards, Better Call Saul, Breaking Bad, Gilmore Girls, The Big Bang Theory, Friends, The Mentalist, Scandal, Arrow, The Blacklist, The Following, Smalliville, Once Upon a Time, Revolution, Revenge, Gossip Girl, Castle e The OC. Per non perdere le novità in uscita il consiglio è di vedere spesso la sezione del catalogo di NoSpoiler dedicata a Rakuten TV con tutte le novità presenti sul catalogo.

Come disdire l’abbonamento a Rakuten TV

Se si vuole annullare l’inscrizione all’account Rakuten lo si può fare in modo semplice dal sito web, entrando alle impostazioni del proprio profilo utente. Una volta effettuato il log-in, nel pannello delle impostazioni, in basso ci sarà la voce: “Se si desidera eliminare il tuo account, procedi qui”. Quindi selezionando tale voce l’account verrà cancellato. Ricordiamo che la cancellazione del profilo implica la perdita di tutti i contenuti noleggiati o comprati precedentemente.