Smart TV LG OLED, mai visto a questo prezzo: sconto shock

Quando si parla di smart TV OLED, una delle prime aziende a cui si pensa è sicuramente LG. E non potrebbe essere altrimenti. L’azienda sud-coreana ha da sempre puntato su questa soluzione tecnologica, investendo in ricerca e lanciando di anno in anno modelli sempre più interessanti. Come accade in questi casi, i prezzi si sono notevolmente abbassati negli ultimi anni e oramai per acquistare un buon smart TV OLED non bisogna svenarsi. Ne è un esempio lo smart TV LG OLED Serie A2, lanciato sul mercato lo scorso anno e che oggi è disponibile in super offerta su Amazon a un prezzo eccezionale. In promo troviamo sia la versione più piccola da 48" sia quella da 55". In entrambi i casi si tratta di un doppio sconto: oltre a quello in pagina è presente un coupon che si attiva in modo automatico al check-out e che permette al prezzo di scendere al minimo storico.

Oltre allo schermo con tecnologia OLED, lo smart TV LG Serie A2 offre molto di più, a partire da un ottimo processore che utilizza al meglio l’intelligenza artificiale per darti immagini sempre perfette e supporta le tecnologie Dolby Vision IQ e Dolby Atmos per un’esperienza da cinema seduto comodamente sul divano di casa. Lo smart TV LG sono famosi anche per il loro sistema operativo e per la semplicità con cui accedere alle proprie app preferite. Supporta tutte le principali app di video streaming, a partire da Amazon Prime Video fino ad arrivare a Netflix, passando per DAZN e tutte le altre. Chiedere di più a uno smart TV di questo tipo è davvero difficile.

Smart TV LG Serie A2: le caratteristiche

Lo smart TV OLED LG Serie A2 è ricco di sorprese e di funzionalità avanzate. Non bisogna farsi ingannare dal prezzo così vantaggioso: è dotato dei migliori componenti e delle migliori tencologie del momento.

Come già detto, i modelli che troviamo in offerta sono due: quello da 48" e quello da 55". In entrambi i casi lo schermo OLED assicura una risoluzione 4K per immagini sempre perfette. Come in ogni TV OLED, i pixel sono autoilluminanti e brillano di luce propria, per neri profondissimi e colori sempre perfetti. Il merito è anche del processore α7 Gen 5 che lavora in maniera sinergica con le altri componenti del televisore e sfrutta al meglio tutte le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Analizza cosa stai guardando e mette in risalto gli elementi in primo piano, in modo che i contenuti abbiano sempre una profondità naturale.

Rispetto a tantissimi altri televisori, questo smart TV LG ha anche un ottimo impianto audio. Grazie al lavoro del processore, il sistema audio del TV è in grado di trasformare i 2 canali in un audio virtuale a 5.1.2 canali, per una vera esperienza coinvolgente e a tutto tondo. Grazie al supporto alle tecnologie Dolby Vision IQ e Dolby Atmos potrai anche vivere un’esperienza da cinema mentre guardi film e serie TV.

Un altro dei punti di forza degli smart TV OLED è il sistema operativo. A bordo è presente webOS 22 con il supporto dell’intelligenza artificiale ThinQ AI. Il televisore ti suggerisce cosa guardare in base ai tuoi gusti e tramite la piattaforma web puoi scegliere sempre cosa guardare in modo intuitivo e semplice. C’è il supporto a qualsiasi tipo di piattaforma di video streaming, da Amazon Prime Video a Netflix.

Smart TV OLED LG Serie A2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super offerta per lo smart TV OLED LG Serie A2, sia nella versione da 48" sia da 55". Per entrambi i modelli si tratta di un doppio sconto: oltre a quello presente in pagina, è disponibile un ulteriore coupon che si attiva direttamente nella fase di check-out. Vediamo nel dettaglio le due promo.

La versione da 48" è in offerta a un prezzo 718,19€, con uno sconto totale che sfiora il 35%. C’è anche la possibilità di pagare a rate a tasso zero: 12 rate da 59,85€ al mese con il servizio messo a disposizione da Amazon e che si attiva in fase di check-out.

Per il modello da 55" il prezzo sale leggermente: oggi è disponibile a 844,56€, con uno sconto sempre del 35%. Anche qui è possibile dilazionare il pagamento: 12 rate da 70,38€ al mese.

Per entrambi i modelli la disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi abbastanza rapidi. Per fare il reso si hanno a disposizione i classici trenta giorni di tempo.

