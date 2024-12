LG annuncia nuovi giochi gratis in arrivo su webOS

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Nuovi giochi in arrivo su webOS: LG ha siglato una partnership con Famobi per portare nuovi titoli da giocare tramite il telecomando puntatore delle smart TV

Fonte foto: LG

LG ha confermato ufficialmente l’inizio di una partnership con Famobi, sviluppatore tedesco di videogiochi in HTML. L’obiettivo di questa collaborazione è portare su webOS, il sistema operativo all’interno delle smart TV dell’azienda sudcoreana, nuovi giochi da utilizzare tramite il telecomando puntatore.

Una bella novità che amplifica ulteriormente le potenzialità dei televisori a marchio LG regalando agli utenti ore e ore di divertimento per tutta la famiglia. Oltretutto eliminando il bisogno di un controller aggiuntivo la smart TV diventa un centro di intrattenimento interattivo a 360 gradi.

I giochi disponibili su webOS

A onor del vero webOS consente già agli utenti di giocare a un nutrito catalogo con oltre 600 giochi nati, appunto, dalla collaborazione tra LG e altre aziende del settore come Play.Works, ad esempio.

Tra i titoli più divertenti ci sono Wheel of Fortune, Tetris, SpongeBob SquarePants e PAC-MAN, tanto per citare qualcuno dei nomi più famosi ma le possibilità sono davvero molte e, davvero, ce n’è per tutti i gusti.

Grazie alla partnership con Famobi, adesso è possibile giocare anche a Cut the Rope, dove il giocatore dovrà cercare di portare il bonbon nella bocca di un simpatico mostriciattolo tagliando le corde a cui è legato e Thief Puzzle, altro divertente rompicapo dove bisogna rubare un prezioso tesoro senza farsi scoprire.

Entrambi i titoli sono stati ottimizzati per il telecomando puntatore (in dotazione a ogni smart TV LG) e possono essere giocati senza nessun problema, regalando ore e ore di divertimento totalmente gratuito.

Naturalmente, il catalogo di giochi è in continua espansione e il colosso della tecnologia lo rinnova in continuazione, con l’aggiunta di nuovi titoli pronti a intrattenere grandi e bambini davanti al televisore.

LG, non solo videogiochi sulle proprie smart TV

Solo poche settimane fe LG ha confermato di essere al lavoro su innovative modalità di advertising per sfruttare al meglio le potenzialità di webOS e delle smart TV su cui è installato. Di recente, grazie alla collaborazione con Simulmedia, azienda che lavora nel settore della pubblicità televisiva, è stato introdotto PlayerWON, un sistema per la pubblicità orientato principalmente verso il mondo del gaming.

Con questa soluzione, i vari annunci vengono integrati all’interno dei giochi in riproduzione in maniera non intrusiva e, naturalmente, senza limitare la giocabilità.

In questo modo, dunque, LG sfrutta totalmente il suo ecosistema, utilizzando al massimo ogni “spazio libero” per proporre agli utenti advertising mirato e coinvolgente ma senza influire sulla user experience dei suoi dispositivi con annunci troppo invadenti.