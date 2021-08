La Smart TV OLED LG 2021 da 65 pollici con 800 euro di sconto

Il sogno di molti amanti dell’home cinema è una Smart TV OLED: i display con questa tecnologia, infatti, offrono un contrasto elevatissimo, colori brillanti e precisi, il nero assoluto e, in pratica, hanno il solo difetto della luminosità inferiore rispetto a quelli LCD. Ma il cinefilo sa che un buon film si vede su un ottimo schermo, con poca luce ambientale e senza troppe lampade accese in salotto.

Il nome più prestigioso in fatto di TV OLED è sempre lo stesso: LG. L’azienda coreana non solo produce diverse gamme di televisori con questa tecnologia, tutte ottime, ma vende anche i pannelli ad altri marchi che non sono in grado di produrre in proprio schermi OLED. La gamma entry level degli OLED LG 2021 è la A16LA, meglio nota come serie A1 2021, ed è destinata ai clienti che vogliono passare all’OLED, ma non hanno la possibilità di spendere i tanti, tanti soldi necessari a portare un LG di alta gamma nel proprio salotto. Con la gamma A1 LG viene incontro proprio a loro: un ottimo pannello OLED, ma con caratteristiche accessorie non esagerate per tenere (relativamente basso) il costo finale. E poi c’è Amazon, che ogni tanto fa un regalo ai sognatori, come in questo caso: lo Smart TV LG OLED65A16LA da 65 pollici con uno sconto di 800 euro tondi tondi.

Smart TV LG OLED65A16LA: caratteristiche

Il modello OLED65A16LA fa parte della serie A1 2021 di LG ed è recentissimo: la disponibilità effettiva sul mercato di questo televisore OLED è iniziata solo in estate. La dimensione da 65 pollici è la più alta disponibile per questa serie (le altre sono 48 e 55 pollici) e richiede un discreto spazio in salotto: questo TV misura 144×4,69×83 centimetri, e pesa 24 Kg (ricordatevi quest’ultimo dato, se lo volete appendere al muro con una staffa).

La risoluzione del pannello, ovviamente, è 4K e da questo punto di vista non ci sono compromessi, mentre per quanto riguarda il refresh rate ci si deve “accontentare" dei 60 Hz. In realtà la mancanza dei 90 Hz o addirittura dei 120 Hz la potranno sentire solo i gamer, per di più quelli dotati di una console next-gen come PS5 o Xbox Series X.

Per il resto a questo smart TV OLED non manca nulla per offrire qualità: il processore Alpha7 Gen4 usa l’intelligenza artificiale per migliorare la riproduzione video e limitare al minimo gli artefatti, con il risultato che di fronte questa TV LG OLED sembra di stare al cinema.

In questo aiuta molto anche la compatibilità con Dolby Vision IQ e l’audio Dolby Atmos, ma come su tutte le smart TV moderne lo spessore molto basso impedisce di avere un audio molto potente: anche su LG A1 2021, infatti, ritroviamo il classico sistema audio a due canali da 20 Watt.

Completissima, invece, la sezione smart grazie al sistema operativo proprietario WebOS di LG: la TV è compatibile con tutte le app di streaming, con Google Assistant, Apple AirPlay2, Amazon Alexa e ha un telecomando con microfono e puntatore. Non manca niente.

Smart TV LG OLED65A16LA: l’offerta

Come al solito la qualità si paga, e anche un bel po’, ma di solito sono soldi ben spesi. Il prezzo di listino dello Smart TV LG OLED65A16LA da 65 pollici è di 2.399 euro. Al momento, però, è in corso una offerta veramente strepitosa su Amazon: il prezzo scende di 800 euro (-33%) fino a 1.599 euro. Non sono pochi, certo, ma per meno è quasi impossibile trovare un televisore OLED dalla qualità paragonabile.

Smart TV LG OLED Serie A1 2021 – 65 pollici