Smart TV OLED economiche: ecco i prezzi Amazon di Panasonic LZ800

A inizio giugno Panasonic ha annunciato per il mercato italiano una nuova gamma di Smart TV OLED dal prezzo più basso rispetto ai più costosi ed evoluti LZ2000, LZ1500, LZ1000 e LZ980: si tratta dei televisori Panasonic LZ800, che dovrebbero essere venduti in esclusiva da Amazon da fine luglio.

Saranno disponibili nelle diagonali di 42, 48, 55 e 65 pollici, tutti 4K, e i prezzi ufficiali ancora non sono noti. Almeno non lo sono quelli italiani, visto che da pochi giorni sul sito tedesco di Panasonic sono spuntati i prezzi ufficiali per la Germania. A rigor di logica, in Italia le Smart TV Panasonic LZ800 dovrebbero avere lo stesso prezzo e l’unica differenza prevista tra i due mercati è il fatto che in Italia il modello da 42 pollici dovrebbe arrivare più tardi (probabilmente a ottobre), mentre in Germania è già disponibile. Dai prezzi tedeschi possiamo capire subito una cosa: la gamma LZ800 sarà più economica rispetto alle altre, ma non lo sarà in assoluto.

Panasonic LZ800: i prezzi

Dal listino tedesco apprendiamo due informazioni utili: i codici modello di ogni singolo Smart TV Panasonic LZ800 e il prezzo. I codici sono i seguenti:

Panasonic LZ800 da 42 pollici – TX-42LZW804

Panasonic LZ800 da 48 pollici – TX-48LZW804

Panasonic LZ800 da 55 pollici – TX-55LZW804

Panasonic LZ800 da 65 pollici – TX-65LZW804

I prezzi, invece, saranno i seguenti:

Panasonic LZ800 da 42 pollici – 1.499 euro

Panasonic LZ800 da 48 pollici – 1.649 euro

Panasonic LZ800 da 55 pollici – 1.799 euro

Panasonic LZ800 da 65 pollici – 2.399 euro

Come già accennato, questi modelli saranno venduti solo su Amazon, probabilmente entro fine mese.

Panasonic LZ800: caratteristiche tecniche

La gamma di Smart TV PAnasonic LZ800 è basata su pannelli LG OLED EX (Evolution eXperience), con risoluzione 4K e refresh rate di b (variabile, con FreeSync Premium). Molte caratteristiche tecniche di questa gamma sono in comune con le gamme superiori, ad esempio il processore HXC Pro AI che si occupa dell’elaborazione degli algoritmi per migliorare video e audio.

La TV è compatibile con i formati video HLG, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, Dolby Vision e Dolby Vision IQ e con l’audio Dolby Atmos. C’è anche il Filmmaker Mode e si adatta in base ai parametri di luce rilevati dai sensori di luminosità integrati nella Smart TV. Rispetto ai modelli delle serie superiori, però, ci si aspetta una luminosità di picco dei modelli LZ800 inferiore.

Identico, invece, il sistema operativo proprietario My Home Screen 7.0, derivato dal vecchio FireFox TV OS.