Smart TV: Panasonic annuncia la nuova gamma 2023

Tantissimi nuovi modelli 2023 in arrivo e ben 8 serie di Smart TV tra LED, Mini LED e OLED: è l'offerta di Panasonic in arrivo tra giugno e ottobre

Panasonic ha ufficializzato i modelli e le date di disponibilità, ma non ancora i prezzi finali al pubblico, della sua nuova gamma di Smart TV 2023.

Si tratta di una gamma completissima, sia per diagonali disponibili (si parte dai 42 pollici e si arriva ai 77), che per tecnologie del pannello (LED, Mini LED e OLED). Due le opzioni per i sistemi operativi, cioè Android TV con Google TV o Amazon Fire TV. Disponibilità, in base ai modelli, a partire da questo mese.

Panasonic Smart TV 2023: tutti i modelli

Sono ben otto le famiglie di Smart TV che Panasonic lancerà tra giugno e ottobre: si parte con i modelli per il grande pubblico, mentre quelli tecnologicamente più pregiati arriveranno un po’ dopo.

Ecco tutti i modelli in arrivo:

Panasonic MZ2000 – OLED – 55, 65, 77 pollici – Settembre 2023

Panasonic MZ1500 – OLED – 48, 55, 65 pollici – Settembre 2023

Panasonic MZ800 – OLED – 42, 48, 55, 65 pollici – Giugno 2023

Panasonic MX950 – MINI LED – 55, 65 pollici – Ottobre 2023

Panasonic MX940 – MINI LED – 43 pollici – Ottobre 2023

Panasonic MX800 – LED – 43, 50, 55, 65, 85 pollici – Ottobre 2023

Panasonic MX710 – LED – 43, 50, 55, 65 pollici – Giugno 2023

Panasonic MX700 – LED – 43, 50, 55, 65 pollici – Giugno 2023

Nuovi TV Panasonic: i modelli in arrivo subito

Già entro fine mese arriveranno i modelli Panasonic MZ800, Panasonic MX710 e Panasonic MX700.

I Panasonic MZ800 (in foto) sono Smart TV con pannello OLED 4K da 42, 48, 55, 65 pollici e sistema operativo Android TV con Google TV.

Si tratta di un modello di alta gamma, ma per l’uso generalista: film, serie Tv e persino gaming, con compatibilità con i contenuti Dolby Vision, HDR10+, HLG Photo.

Per i film c’è la modalità Filmmaker e l’audio Dynamic Surround Pro, per i videogiochi ci sono le porte HDMI 2.1 per le console next gen.

I Panasonic MX710 e MX700 sono entrambi Smart TV con pannello LED-LCD da 43, 50, 55 e 65 pollici, destinati al vasto pubblico delle famiglie.

Anche in questo caso c’è Google TV, Dolby Vision, HDR10+, HLG Photo e Filmmaker mode, ma chiaramente la qualità delle immagini sarà inferiore a quella dei modelli OLED.

Entrambe le famiglie sono dotate del chip 4K Color Engine, che si occupa principalmente dell’upscaling (porta a 4K i contenuti con risoluzione inferiore) senza perdere qualità, ma anche dell’elaborazione di tutti gli altri algoritmi di miglioramento della qualità delle immagini e del sonoro.

Due aspetti che Panasonic afferma di aver curato in modo molto particolare, avvalendosi della collaborazione di esperti del mondo delle produzioni cinematografiche e dei Game Studios.

Il tutto, spiega l’azienda giapponese, per “trasformare ogni film, gioco, serie TV o evento sportivo in un vero e proprio spettacolo con audio immersivo e una qualità delle immagini senza eguali“.