Samsung, questo smart TV da 32 pollici costa pochissimo: sconto esagerato

Fonte foto: Samsung

Lo smart tv Samsung T4300 da 32" è il modello ideale per quanti cercano un televisore dalle dimensioni contenute e sottile, ma che non vogliono rinunciare alla qualità video-audio quando guardano film ,serie Tv, la propria squadra del cuore o quando si dedicano al gaming. Si pensi alla tecnologia HDR, grazie alla quale è possibile godere di immagini con una grande gamma di colori e dettagli. Ottima ed esclusiva anche la funzione Purcolor, che consente di restituire allo spettatore immagini di qualità elevata anche nelle scene più scure.

Molto comoda poi la funzione accesso remoto: grazie ad essa potrai sbrigare il lavoro dell’ufficio direttamente sul tv di casa, così come potrai accedere al tuo pc e alla suite office direttamente e comodamente dal divano in salotto. Integrate anche l’assistenza vocale di Alexa e Google. La notizia importante di oggi, però riguarda la promo disponibile su Amazon e che permette di fare un super affare: grazie allo sconto del 34% risparmi più di 100€ e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Smart TV Samsung 32 pollici

Smart tv Samsung T4300 32 pollici: caratteristiche tecniche

Approfondiamo quelle che sono le principali caratteristiche tecniche dello smart TV Samsung T4300 da 32 pollici partendo proprio dalle funzioni Smart Hub e One Remote Function, le quali consentono di accedere a tantissimi contenuti diversi tramite il telecomando o utilizzando gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant. L’acronimo HDR indica invece la tecnologia High Dynamic Range, che migliora la resa luminosa del televisore, così da offrirti una gamma immensa di colori e dettagli visivi anche nelle scene più buie. Si pensi ai film horror o thriller, per esempio. Il tutto, combinato con un’altra funzione: la PurColor, grazie alla quale ti sembrerà di entrare a far parte della scena.

La funziona AirPlay 2 integrata permette invece di trasmettere in streaming o condividere contenuti da dispositivi Apple sul grande schermo. Quindi potrai riprodurre comodamente video, musica, foto e altro da tanti dispositivi Apple (iPhone, iPad e Mac) sul tuo Samsung TV. Non solo: attraverso il mirroring del display del tuo computer lo proietterai direttamente sullo schermo del TV in modalità wireless. Puoi persino accedere al PC dell’ufficio per aprire i file o lavorare sui documenti utilizzando Microsoft Office 365, il tutto dal divano di casa, senza dover accendere un portatile o sederti nella postazione di un desk. Compatto e slim si inserisce bene in tutti gli ambienti domestici, dal salotto alla cucina passando per la camera da letto.

Smart TV Samsung 32 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Grazie all’ottima offerta disponibile oggi su Amazon, il prezzo dello smart TV Samsung scende al minimo storico. Il merito è dello sconto del 34% che fissa il prezzo a 196,89€. Il risparmio è di circa 100€ e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 39,38€ al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Come tutti i prodotti acquistati in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024. Puoi anche pensare di regalarla per Natale senza avere la paura di non poterla restituire.

Smart TV Samsung 32 pollici