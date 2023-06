Smart TV Samsung, questo modello 8K è da comprare subito: minimo storico

Gli smart TV 4K sono oramai uno standard nel mercato: di qualunque dimensioni lo si acquisti, la risoluzione del pannello deve essere almeno 4K (tranne per i TV più piccoli adatti per la cucina o la camera). Da qualche anno sul mercato si stanno affacciando anche i primi smart TV 8K, ma i prezzi elevatissimi non li rendono alla portata di tutti. Fino ad oggi, però. Su Amazon, infatti, troviamo il televisore Samsung QLED 8K QN700B in offerta con uno sconto eccezionale del 57% e si risparmiano più di 1250€. Per la prima volta il prezzo scende sotto la soglia dei 1000€ e diventa un vero best-buy. Se volete avere in casa un TV di ultima generazione e con tecnologie avanzatissime, questo è il modello che fa per voi.

Samsung ha dotato questo smart TV delle migliori componenti e delle migliori tecnologie presenti sul mercato. E non poteva essere altrimenti per un televisore 8K. Oltre all’ottimo pannello con tecnologia Quantum Mini LED che assicura un’accurata gestione della luce e dei colori, troviamo anche un processore ad hoc pensato appositamente per gestire i contenuti con una risoluzione così elevata. E non manca l’ottimo sistema operativo Samsung che dà accesso a un numero di app praticamente infinito.

Smart TV Samsung 8K

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito: Canale offerte tecnologia -> Clicca qui; OfferteDcasa -> Clicca qui.

Smart TV Samsung 8K QN700B: caratteristiche

Non bisogna solamente soffermarsi sull’eccezionale pannello 8K: questo smart TV Samsung è un vero concentrato di tecnologia e rispetto a tanti altri modelli è anche molto compatto. Lo schermo, infatti, ha una diagonale da 55", ideale per il salotto. Inoltre, grazie al design Infinity One, oltre a essere molto sottile, è anche bello da vedere. La qualità delle immagini offerte dal televisore è veramente elevata, anche grazie alla tecnologia Quantum Mini LED che assicura una gestione perfetta della luce in ogni situazione della giornata. Altrettanto straordinario è il contrasto assicurato dall’HDR 32x che regola colori e contrasto di ogni singola scena per poterne apprezzare ogni più piccolo dettaglio. Tutta questa qualità non sarebbe possibile senza la presenza del processore Neural Quantum 8K Lite che grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale effettua l’upscaling di ogni contenuto per offrire la migliore qualità possibile.

Qualità elevata anche per quanto riguarda l’audio: Samsung ha dotato il TV di tecnologie all’avanguardia per un suono tridimensionale che ti avvolge. Si nota la differenza soprattutto con film e serie TV. Altra peculiarità del televisore sono le modalità sviluppate ad hoc per gli appassionati dei videogame: immagini a bassa latenza per una fluidità elevata.

Chiudiamo con il nuovo Smart Hub Samsung, la piattaforma dove trovare tutte le app, in contenuti e i suggerimenti pensati per te da Samsung. La compatibilità con le varia app delle piattaforme di streaming è massima, a partire da Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, solo per citarne alcune. Con l’app SmartThings puoi anche configurare e gestire i dispositivi smart presente in casa direttamente dal televisore.

Smart TV Samsung 8K: offerta, prezzo, sconto Amazon

Un prezzo mai visto prima per questo smart TV Samsung 8K. Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 940€, con uno sconto di ben il 57% rispetto a quello di listino. Lo si paga chiaramente meno della metà e il risparmio netto è superiore ai 1250€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (riservato solamente ai clienti Amazon Prime). Essendo un TV molto particolare le scorte sono limitate e bisogna essere veloci nell’approfittare della super promo. La consegna è immediata e avviene direttamente a casa tua, anche in meno di ventiquattro ore.

Smart TV Samsung 8K