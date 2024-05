Samsung, lo smart TV oggi costa la metà: sconto mai visto prima

Il televisore Neo QLED da 50 pollici è in promo con uno sconto del 50% e puoi dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Ecco le caratteristiche e le funzionalità.

Per diventare leader in un settore complicato come quello degli smart TV bisogna soddisfare le richieste degli utenti e avere nel proprio catalogo una gran numero di prodotti, sia economici sia top di gamma per un pubblico più esigente. E, soprattutto, essere sempre al passo con i tempi e utilizzare le tecnologie più recenti e le componenti migliori. Samsung è stata in grado di assicurare tutto questo e anche molto altro e oramai da diversi anni è un punto di riferimento nel settore. Il merito è anche di dispositivi come il televisore Samsung Neo QLED QN90C, modello top di gamma che coniuga il meglio di quanto possa offrire in questo momento il mercato: schermo super definito, processore che utilizza l’intelligenza artificiale e un hub dove trovare tutte le app e le piattaforme di video streaming.

Smart TV che oggi è il protagonista di una delle migliori offerte disponibili su Amazon. Il televisore Samsung, infatti, è in promo con uno sconto eccezionale del 50% che ti fa risparmiare quasi 850 euro sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con il servizio Amazon. Chiedere di più per un dispositivo di questo genere è veramente difficile.

Smart TV Samsung Neo QN90C: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi trovi lo smart TV Samsung Neo QN90C da 50 pollici in offerta con uno sconto eccezionale del 50% che fa scendere il prezzo a 854 euro. Si tratta del punto più basso mai raggiunto sul sito di e-commerce e anche di una delle migliori offerte di tutto il web. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero da 71,17 euro al mese utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi.

Smart TV Samsung Neo QN90C: le caratteristiche tecniche

Lo smart TV Samsung Neo QN90C rientra nella categoria dei televisori top di gamma e il motivo è semplice: a bordo trovi quanto di meglio la tecnologia possa offrire in questo momento. Il TV si basa sulla tecnologia Quantum Matrix che assicura un controllo molto preciso della luce e dei colori grazie ai Quantum Mini LED. Ottimo anche il pannello con risoluzione 4K e dettagli super definiti. Un grande aiuta arriva anche da processore Neural Quantum 4K che sfrutta al meglio tutte le potenzialità dell’intelligenza artificiale e permette di vedere ogni contenuto con il realismo del 4K grazie all’upscaling. Rispetto a tantissimi altri smart TV, questo modello Samsung è dotato anche di un ottimo sistema audio e non hai bisogno di una soundbar per vedere film e serie TV.

A proposito di film e serie TV, come in tutti i più recenti televisori Samsung, è presente lo smart hub, una piattaforma dove puoi trovare tutti i tuoi contenuti preferiti in unico posto. Supporta tutte le piattaforme di video streaming più utilizzate e puoi anche installarne di nuove. Presente anche Samsung TV Plus, un’app che mette a disposizione più di 200 canali gratuitamente tra informazione, divertimento e contenuti per i più piccoli. Per gli amanti dei videogame, invece, c’è il Gaming Hub che ti garantisce l’accesso ai tuoi giochi preferiti in pochissimi secondi.

Chiudiamo con un paio di funzioni utili nella vita quotidiano. Come, ad esempio, SmartThings che ti permette di gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa direttamente dal televisore.

