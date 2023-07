Samsung, lo smart TV 8K a un prezzo incredibile per il Prime Day: affare del giorno

Fonte foto: Samsung

L’affare del giorno. Oppure potremmo anche dire l’affare del Prime Day 2023 di Amazon. Stiamo parlando dello smart TV Samsung Neo QLED con schermo 8K da 55 pollici. Il motivo è molto semplice: oggi lo troviamo con uno sconto del 60% rispetto al prezzo di listino a cui aggiungere un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo di altri 30€ circa. Sommando le due promo si risparmiano quasi 1400€. Questi numeri fanno capire l’eccezionalità dell’offerta e del motivo per cui dovete approfittarne immediatamente. E non finisce qui: avete anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. Insomma, una promo che non puoi farti scappare.

Su questo televisore c’è poco da dire. Stiamo parlando di un vero unicum sul mercato: schermo con risoluzione 8K e processore ultra prestazionale che effettua l’upscaling di ogni contenuto per migliorarne la risoluzione. Colori, contrasti, audio, tutto è di un livello altissimo. Inoltre, a bordo troviamo il sistema operativo Tizen, una sicurezza quando si tratta di smart TV: hai accesso immediato a tutte le principali piattaforme di video streaming tra cui Amazon Prime Video, Netflix, DAZN.

N.B. Il prezzo nel box potrebbe non essere aggiornato. Ti consigliamo di cliccare e ti si aprirà direttamente la pagina Amazon Prime con il prezzo esatto.

Smart TV Samsung 8K

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Smart TV Samsung Neo 8K: le caratteristiche

Uno smart TV che anticipa il futuro. Sebbene siano pochi i contenuti disponibili con una risoluzione 8K, acquistando oggi questo smart TV sarete già pronti al futuro. Ma non solo. Il potete processore Neural Quantum 8K Lite effettua l’upscaling di qualsiasi contenuto per offrirvi la miglior visione possibile. Sembrerà di essere al cinema oppure su un campo di calcio. Il merito è dell’intelligenza artificiale che ottimizza ogni singola scena.

Come già detto, il televisore è dotato di un pannello da 55", ma le dimensioni non sono esagerato. Grazie al design minimalista Infinity One Design non dovete rinunciare né all’eleganze né allo spazio. Una soluzione ideale. Tornando alle caratteristiche tecniche, lo smart TV è dotato della tecnologia Quantum Matrix, che controlla con precisione i Quantum Mini LED. Grazie a un’accurata gestione della luce, puoi godere di ogni minimo dettaglio, sia nelle scene più luminose che in quelle più buie. Le sfumature e i dettagli prendono vita grazie al supporto al Quantum HDR 32x e alla mappatura dinamica dell’HDR10+ che regola colori e contrasto. Per proteggere gli occhi dalle fastidiose luci blu, è disponibile una modalità comfort per gli occhi.

Uno smart TV non sarebbe tale senza un sistema operativo adeguato e una piattaforma che ti permette di scegliere facilmente cosa vedere. Su questo smart TV Samsung troviamo uno smart hub che ti offre tanti suggerimenti sui contenuti da vedere grazie al supporto a tutte le principali app di video streaming. Con l’app SmartThings, invece, puoi vedere e controllare tutti i dispositivi presenti nella tua abitazione seduto comodamente al divano. E se sei un appassionati di videogiochi, è presente una modalità di visione ad hoc he imposta correttamente i vari parametri per offrirti un’esperianza di gioco autentica.

Smart TV Samsung Neo 8K: prezzo e sconto Prime Day 2023

Prezzo crollato al Prime Day 2023 per questo smart TV Samsung Neo 8K. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 851,39€, con uno sconto di poco superiore al 60%. Il prezzo finale si compone dello sconto in pagine e del coupon del valore di 29,60€ che bisogna applicare prima di accedere al check-out (il numero dei coupon è limitato, quindi dovete essere veloci). C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 170,29€ al mese (il servizio lo si attiva nella pagina prodotto). Rispetto ad altre promo del Prime Day, questa qui è aperta a tutti e non necessita dell’abbonamento Prime. Per la spedizione e la consegna a casa dovete aspettare pochissimi giorni. Potete anche effettuare il reso gratuito entro 30 giorni dall’acquisto.

Smart TV Samsung 8K