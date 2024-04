Sony, lo smart TV da 32 pollici a un prezzo mai visto prima: minimo storico

Fonte foto: Sony

Se c’è una categoria di televisori che in questi ultimi anni è diventata sempre più ricercata e allo stesso tempo difficile da trovare, è quella degli smart TV da 32 pollici. Il motivo è molto semplice: si tratta di una nicchia di mercato nella quale pochi produttori investono e sono pochi i modelli disponibili. Per questo motivo, trovare un televisore in grado di soddisfare le richieste degli utenti può risultare complicato, soprattutto se si hanno necessità particolari. Per questo motivo quando si trova un modello top di gamma a un prezzo mai visto prima, non si può far altro che approfittarne immediatamente e cercare di non farsi scappare l’opportunità.

Ed è esattamente lo sconto che trovi oggi su Amazon per lo smart TV Sony Bravia KD32W800. Televisore con tecnologie top e disponibile oggi a un prezzo mai visto prima grazie allo sconto eccezionale del 37%. Risparmi più di 150 euro sul prezzo di listino e puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon. Non approfittarne sarebbe un grave errore. Per accedere all’offerta basta cliccare sul banner che trovi qui in basso.

Smart TV Sony 32 pollici: prezzo e offerta

Ecco l’affare del giorno da non farsi sfuggire. Oggi trovi lo smart TV Sony Bravia da 32 pollici in offerta con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo a 282 euro. Il risparmio è considerevole e supera i 150euro. Inoltre, puoi anche pagarlo in 5 rate da 56,40 euro al mese a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. E non finisce qui: la disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per fare il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo (per il momento gli smart TV non rientrano nelle nuove regole di Amazon per i resi).

Smart TV Sony Bravia KD32W800: caratteristiche

Tutto quello che richiedi in un televisore da 32 pollici lo trovi nel Sony Bravia KD32W800. Smart TV funzionale, versatile e che supporta tutte le piattaforme di video streaming grazie alla presenza di Android TV. Andiamo con ordine e vediamo la scheda tecnica.

Il TV è dotato di un pannello da 32 pollici ad alta risoluzione che supporta l’HDR e assicura immagini definite e colori vivaci. Il merito è anche del processore BRAVIA ENGINE che produce immagini con poco rumore e ottimizza la potenza in base alla tipologia di contenuto. In questo modo puoi vedere al meglio film, serie TV e le partite della tua squadra del cuore.

Il cuore pulsante dello smart TV è il sistema operativo Android TV che ti permette di installare tutte le applicazioni che vuoi, da quelle per le piattaforme di streaming (Amazon Prime Video, Netflix, DAZN e tutte le altre) fino ai videogiochi e alle app per la musica. Essendo un televisore Android, non manca l’assistente vocale per gestire il televisore con la propria voce e tutti i dispositivi smart presenti in casa. La funzione Chromecast, invece, permette di trasmettere sullo schermo i contenuti presenti sullo smartphone.

Da ultimo, ma non per importanza, lo smart TV Sony è dotato anche della funzione registrazione. Basta collegare un HDD alla porta USB e avviare la registrazione. Puoi anche programmare il timer e gestire la registrazione del tuo programma preferito anche se non sei in casa.

