Sony, lo smart TV Bravia a un prezzo mai visto prima: sconto incredibile

Oggi trovi il televisore Sony Bravia da 55 pollici in promo con uno sconto del 40% e risparmi quasi 500 euro sul prezzo di listino. E lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

In un’ipotetica classifica dei migliori brand di smart TV, Sony non può non essere nelle prime posizione. L’azienda giapponese è da sempre un punto di riferimento in questo settore e il merito è di TV superiore alla media e con una qualità dei pannelli con pochi eguali. Il prezzo è in linea con il mercato, ma quando li trovi in offerta diventano dei veri best-buy. Come accede oggi con lo smart TV Sony Bravia X80L da 55 pollici, disponibile su Amazon con uno sconto di ben il 40% che fa risparmiare quasi 500 euro sul prezzo di listino. E lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Si tratta di uno smart TV che si posiziona nella fascia alta del mercato, con un processore potente e che assicura immagini di altissima qualità. Anche l’intrattenimento è unico alla presenza di Google TV e del sistema operativo Android: puoi scegliere tra tantissime applicazioni e tutte le più importanti piattaforme di streaming video. Insomma, una scelta vincente se sei alla ricerca di uno smart TV con pochi eguali sul mercato.

Smart TV Sony Bravia da 55 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con un prezzo così diventa immediatamente uno dei migliori smart TV disponibili in offerta in questi giorni. Il televisore Sony Bravia X80L da 55 pollici è in offerta a un prezzo di 716 euro con uno sconto del 40% che fa risparmiare quasi 500 euro sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 143,20 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare veramente poco.

La promo non finisce qui. Infatti, come accade anche per gli elettrodomestici, Amazon offre anche dei servizi aggiuntivi. Gratuitamente effettua il ritiro del vecchio TV, mentre pagando solamente 10 euro ottieni il disimballaggio del nuovo televisore. Spendendo 15 euro, invece, c’è anche la configurazione del TV e il ritiro di quello vecchio. Per un lavoro più completo che prevede l’installazione a muro, la configurazione e il ritiro del vecchio televisore (il supporto per il montaggio non è incluso) la spesa è di 15 euro. Puoi scegliere il servizio di cui hai più bisogno direttamente nella pagina prodotto su Amazon.

Smart TV Sony Bravia X80L: caratteristiche e funzionalità

Qualità, affidabilità e intrattenimento senza pari. Questo televisore Sony è tra i migliori per rapporto qualità-prezzo nella fascia alta del mercato. Vediamo le caratteristiche.

Il TV è dotato di un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K che assicura immagini nitide e colori realistici. Il merito è della tecnologia Triluminos Pro che amplia la gamma di colori, rendendo le immagini ricche di sfumature. Il merito è anche del processore X1 in grado di analizzare in tempo reali i contenuti mostrati e di adattare in tempo reale le impostazioni dello schermo. Rispetto a tanti altri televisori anche il comparto audio è di livello assoluto grazie agli altoparlanti che assicurano un audio equilibrato sia con gli alti sia con i bassi.

L’altra peculiarità dello smart TV è la presenza di Google TV e del sistema operativo Android. Hai la massima compatibilità con qualsiasi applicazione e piattaforma di video streaming, potendo scegliere quale film o serie TV vedere la sera. Accedendo con il tuo profilo personale ottieni anche dei suggerimenti in base alle tue preferenze. Insomma, la scelta ideale se sei alla ricerca di un televisore top di gamma e non vuoi spendere cifre assurde.

