Smartphone Android più potenti: la classifica aggiornata

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Disponibile la classifica aggiornata degli smartphone Android più potenti di aprile 2023, secondo i risultati caricati su AnTuTu. Come al solito i test effettuati dagli utenti hanno permesso alla celebre piattaforma di benchmark di ottenere molti riscontri sugli ultimi top di gamma arrivati sul mercato, consentendo anche agli utenti di avere un quadro ben definito dei quelli che sono gli smartphone più potenti in circolazione.

La top ten di aprile 2023 mostra parecchie affinità con quella vista a marzo ma, l’arrivo del nuovo gaming phone di Asus, il Rog Phone 7, ha cambiato un po’ le carte in tavola e ha scalzato Oppo Find X6 Pro dalla vetta della classifica. Spicca, inoltre, il dominio assoluto del chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, presente su tutti e 10 i telefoni.

I 10 smartphone più potenti di aprile 2023

La classifica dei device Android più potenti di aprile 2023, va a confermare nuovamente il dominio incontrastato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che conquista tutte le posizioni della classifica. Per questo mese, quindi, niente da fare per MediaTek che perde anche l’unico posto (il quinto) che aveva mantenuto grazie all’Oppo Find X6.

Asus Rog Phone 7: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – 1.325.814 punti

Oppo Find X6 Pro: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – 1.309.873 punti

ZTE Nubia Red Magic 8 Pro+: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – 1.308.918 punti

OnePlus 11: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – 1.303.761 punti

Vivo X90 Pro+: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – 1.301.223 punti

iQOO 11 Pro: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – 1.298.225 punti

Xiaomi 13 Ultra: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – 1.294.396 punti

iQOO 11: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – 1.287.849 punti

Meizu 20 Pro: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – 1.287.104 punti

Redmi K60 Pro: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – 1.278.447 punti

L’analisi della classifica

La classifica di aprile 2023 è sostanzialmente in linea con quella vista nel mese passato con un cambio di posizione generale dovuto all’arrivo di Asus Rog Phone 7, smartphone da gaming che ha avuto un impatto forte sulla concorrenza. Tra le new entry di aprile, oltre al gaming phone di Asus, c’è anche l’attesissimo Xiaomi 13 Ultra, un cameraphone che sin dalle prime indiscrezioni in rete prometteva grandi performance, ampiamente confermate dai test caricati su AnTuTu.

Lo Xiaomi 13 Ultra ottiene un ottimo settimo posto, mandando fuori classifica Xiaomi13 standard, anch’esso dotato di 8 Gen 2. Altra new entry il Meizu 20 Pro, top di gamma del colosso cinese dell’elettronica che guadagna il nono posto, scalzando il Redmi K60 Pro che finisce in fondo in decima posizione. Meizu ha realizzato uno smartphone piuttosto completo, con caratteristiche di altissimo livello che, come evidente, hanno dato filo da torcere alla concorrenza e gli hanno giustamente conferito un posto nella top ten sul noto sito di benchmark.