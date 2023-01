Smartphone: è arrivata la memoria con il turbo

L’azienda coreana SK Hynix ha annunciato lo sviluppo della memoria DRAM mobile più veloce al mondo chiamata LPDDR5T (Low Power Double Data Rate 5 Turbo). Questa memoria LPDDR5T, destinata inizialmente agli smartphone, offre una velocità di trasferimento dei dati pari 9,6 Gbps.

Questo significa che è il 13% più veloce rispetto alla già velocissima memoria LPDDR5X introdotta a novembre 2022 (che promette 8,5 Gbps). Pur continuando a sfruttare la bassa tensione (da 1,01 a 1,12 Volt) come vogliono le specifiche JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council), le nuove memorie promettono più velocità e, per questo, saranno inizialmente utilizzate sui telefoni "premium".

Primi campioni consegnati

Stando a quanto riferito dall’azienda i primi "pacchetti" di chip di memoria LPDDR5T, formati da 8 moduli da 2 GB per un totale di 16 GB, sono stati consegnati ai clienti per i test. Questi pacchetti di chip di memoria sono in grado di garantire velocità di trasferimento di 77 GB/s, aggregando e sommando la velocità di ogni chip.

Per farsi un’idea di quanto sia potente questa nuova RAM, basti pensare che 77 GB/s equivalgono al trasferimento di quindici film in Full HD in secondo. Secondo SK hynix queste prestazioni sono possibili grazie all’utilizzo della tecnologia HKMG (High-K Metal Gate).

SK Hynix vuole rendere LPDDR5T un passaggio intermedio prima dell’arrivo sul mercato della memoria LPDDR6 di nuova generazione.

Questi moduli LPDDR5T sono prodotti a 10 nm (processo 1anm di quarta generazione) e dovrebbero essere disponibili dalla seconda metà del 2023. In questo periodo dovrebbe iniziare la produzione di massa e la memoria LPODDR5T sarà disponibile per tutti i produttori che la vorranno integrare nei propri dispositivi.

Infatti, oltre agli smartphone e ai tablet, la memoria LPDDR5T si rende ideale anche per applicazioni di intelligenza artificiale, machine learning e realtà mista (realtà virtuale e realtà aumentata), che richiedono la capacità di trasferire rapidamente grandi quantità di dati tenendo sotto controllo i consumi energetici.

Memorie LPDDR5T, la parola passa ai produttori

Ora resta solo da capire quali saranno i produttori di smartphone e tablet che sceglieranno di integrare questa veloce memoria LPDDR5 nei propri prodotti ed offrire ai propri clienti soluzioni più potenti con consumi di energia ridotti.

Ad oggi sono diversi i produttori di memoria che hanno a listino le memorie LPDDR5X, e ciascuno enfatizza i meriti delle sue soluzioni da 8,5 Gbps, che però, in definitiva, sono tutte uguali.

Passando a una velocità di 9,6 Gbps, SK Hynix intende differenziarsi dai suoi concorrenti e attirare i principali produttori di dispositivi elettronici che vorranno offrire ai propri clienti prodotti sempre più al passo con i tempi.