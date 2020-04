Snap Camera, i filtri per videochiamate di lavoro e con amici

In pochi la conoscono, ma Snap Camera ha tutte le caratteristiche per diventare una delle vostre app preferite da installare sul PC. Si tratta di un programma realizzato da Snapchat, una delle app social più utilizzate al mondo, per portare i filtri presenti nell’applicazione (le famose Lenses) nel mondo dei PC. I filtri in realtà aumentata possono essere utilizzati durante le videochiamate per renderle uniche nel loro genere e divertirsi con i propri amici.

Il database di filtri presenti in Snap Camera è praticamente infinito: ce ne sono a centinaia e ogni giorno ne vengono aggiunti di nuovi creati direttamente dagli utenti, un po’ come accade anche con i filtri di Instagram. Snap Camera è un’applicazione gratuita che può essere installata su qualsiasi tipo di computer: il supporto, infatti, parte da Windows 7 e da MacOS 10.11. Una delle particolarità di Snap Camera è la possibilità di utilizzarla insieme alle piattaforme per le videochiamate o per lo streaming come Skype e Twitch: basta attivarla per aggiungere sul proprio viso un filtro animato. Ecco come utilizzare al meglio Snapcamera.

Snap Camera, cosa è e come funziona

Snap Camera è un’app per aggiungere filtri alle videochiamate fatte dal PC. Un programma molto utile, soprattutto per chi ama fare facce buffe durante le videochiamate con gli amici o con i colleghi di lavoro.

Il funzionamento è molto facile. Per prima cosa bisogna lanciare l’app dopo averla scaricata e installata sul proprio computer. Una volta aperto il programma si potrà scattare una foto o registrare un video e scegliere uno dei tanti filtri a disposizione. Collegando Snap Camera a Skype, Hangouts Meet, OBS o Twitch (in questo caso bisogna installare anche un’estensione ad hoc), si potranno aggiungere i filtri sul proprio viso mentre si fa la videochiamata. Per cambiarli basta aprire Snap Camera e scegliere tra i tanti disponibili.

Come scaricare e installare Snap Camera

Snap Camera è gratuita e si può scaricare direttamente dal sito web dedicato. Per l’installazione basta avviare il file scaricato dal sito e seguire tutti i passaggi a schermo.