Snapdragon 8 Gen 3 è lontanissimo, ma spuntano già i test

Sono appena stati svelati i primi smartphone con il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che già si inizia a parlare del suo successore, ovvero il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Le prime indiscrezioni arrivano da un post pubblicato dall’utente @USA sul forum sudcoreano Meeco, che mostra una schermata di un test effettuato su Geekbench con il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Il nome del chip non è visibile, ma il brand e l’architettura sì: non è nessuno degli attuali chip di Qualcomm, ma è più potente di tutti gli attuali chip di Qualcomm.

Snapdragon 8 Gen 3: promette bene

Il risultato del test su Geekbench mostra dei valori eccezionali, pari a 1.930 punti in single-core e 6.236 punti in multi-core. Giusto per fare un paragone, il Qualcomm Snapdragon 2 ha ottenuto rispettivamente 1.495 e 5.077 punti.

I numeri registrati dal prossimo SoC di Qualcomm sono anche migliori dell’attuale chip Apple A16 Bionic di iPhone 14 Pro e Pro Max, che ha fatto registrare 1.877 punti e 5.447 punti, record attuale di GeekBench 5.

Il post di @USA parla anche di una riduzione dei consumi pari al 20% offerta dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 rispetto alla generazione attuale.

Oltre a questi numeri sappiamo che il prossimo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 avrà ancora una configurazione a 8 core, che prevede un core Cortex X4 come principale a cui si aggiungono altri 4 core non meglio identificati con frequenza più alta e altri 2 con frequenza più bassa.

Un competitor Exynos 2400

Il prossimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 avrà un competitor nel mercato dei chip per smartphone molto agguerrito, anch’esso ancora non ufficializzato: è il Samsung Exynos 2400. Il nuovo chip del colosso coreano, che dovrebbe essere svelato nel 2024, avrà come caratteristica principale quella di essere il primo SoC con 10 core.

Le indiscrezioni in merito parlano di un core principale Cortex X4 (lo stesso previsto su Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) e di 5 core Cortex A720 di cui due con una frequenza più alta e tre con frequenza più bassa. A questi si aggiungono altri 4 core Cortex A520.

Ora sembra che questo nuovo Exynos 2400 sia destinato ai prossimi Samsung Galaxy S24 ma c’è chi dice che anche i futuri flagship del brand coreano si baseranno su un SoC Qualcomm. E se questo accadrà, è quindi probabile che Samsung venda il suo Exynos 2400 ad altri brand che non hanno la possibilità di sviluppare internamento un proprio SoC. Un’ipotesi del genere comunque, a rigor di logica, sembra improbabile.

Perché Samsung dovrebbe sviluppare un SoC molto potente (con 10 core) e non utilizzarlo sui suoi smartphone? C’è ancora molto tempo prima che i due SoC (quello di Samsung e quello di Qualcomm) vengano rilasciati ufficialmente e solo allora capiremo le reali intenzioni dei due produttori.