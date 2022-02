Sony annuncia i nuovi Smart TV LED economici 2022

Sony continua ad annunciare nuovi Smart TV della sua gamma 2022: dopo i modelli OLED di fascia bassa presentati nei giorni scorsi, ora tocca agli LCD. Stiamo parlando dei modelli delle nuove serie X82K, X75K e X72K/X73K, ognuna delle quali sarà disponibile in diverse dimensioni del pannello. Tutti i modelli, però, hanno risoluzione 4K Ultra HD.

Come per i nuovi modelli OLED, anche per i modelli LCD ancora non si conoscono i prezzi esatti e le date di arrivo sul mercato. Tuttavia, anche in questo caso, ci si aspetta un posizionamento sul mercato ad un prezzo inferiore rispetto a quello degli attuali modelli di Smart TV LED di Sony. Chiaramente, però, trattandosi di prodotti Sony nessuno si aspetta che siano le televisioni più economiche del 2022 in assoluto. Che abbiano un buon rapporto tra qualità e prezzo, però, è invece molto probabile grazie ad un prezzo inferiore a quello delle serie precedenti. Ecco quello che già sappiamo su questi nuovi Smart TV Sony 2022.

Sony X82K: caratteristiche

La serie di Smart TV Sony X82K presenta ben cinque formati del pannello:

43 pollici (KD-43X82K)

50 pollici (KD-43X82K)

55 pollici (KD-43X82K)

65 pollici (KD-43X82K)

75 pollici(KD-43X82K)

I dispositivi presentano un supporto circolare in metallo posizionato al centro della base e gli schermi sono degli LCD Direct LED Ultra HD a 50/60 Hz. L’intera gamma è basata sul processore Sony X1, è compatibile con il Dolby Atmos ed è dotata di altoparlanti X-Balanced.

Le TV presentano il supporto per la webcam, e sono dotate di interfaccia Google TV con Google Assistant. Non mancano però il supporto ad Amazon Alexa, Apple AirPlay e HomeKit.

Sony X75K: caratteristiche

La serie di Smart TV Sony X75K possiede pannelli LCD Ultra HD a 50/60 Hz e gode del 4K Processor X1 con 4K X-Reality Pro. Sebbene il colosso giapponese non abbia dettagliato le caratteristiche di questi modelli, sappiamo che hanno Google TV e che dovrebbero annoverare feature analoghe a quelle della gamma X82K.

Sony X72K / X73K: caratteristiche

Le due serie di Smart TV Sony X72K/X73K dovrebbero differire dai precedenti modelli solo per l’aspetto estetico: anche in questo caso siamo di fronte a pannelli LCD Ultra HD a 50/60 Hz, con HDR10 e HLG. Per questa gamma i formati dei pannelli sono due, ma i modelli sono quattro:

43 pollici (KD-43X72K e KD-43X73K)

50 pollici (KD-50X72K e KD-50X73K)

I dispositivi non presentano Google TV ma solo Android TV, con Chromecast e Google Assistant (attivabile attraverso il microfono sul telecomando).