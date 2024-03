Smart TV Sony a prezzo stracciato: va comprato immediatamente

Fonte foto: Sony

Qualità d’immagine superiore; audio tridimensionale spaziale; funzionalità smart avanzate. No, non è la descrizione di uno smart TV di alta gamma, anche se di primo acchito potrebbe sembrarla. Si tratta, invece, delle caratteristiche sommarie del sony BRAVIA KD-43X75WL, smart tv di fascia media del produttore giapponese oggi in offerta su Amazon.

Un televisore capace di garantire un’esperienza di visione di assoluto livello, con immagini dettagliate e nitide indipendentemente dal programma che si sta guardando. E con funzionalità smart degne di apparecchi decisamente più costosi. Lo smart TV Sony BRAVIA è infatti disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale, grazie a uno sconto che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre.

Smart TV Sony a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Uno smart TV versatile disponibile, come accennato inizialmente, a un prezzo decisamente interessante. E grazie alla promozione di Amazon con finanziamento a tasso 0, lo smart TV di Sony diventa un vero e proprio best buy di categoria. Ma procediamo con ordine.

Oggi il Sony BRAVIA KD-43X75WL è disponibile con uno sconto del 29% al prezzo più basso di sempre. Acquistandolo adesso, lo pagherai 499,00 euro contro i 699,00 euro del prezzo consigliato dallo stesso produttore giapponese. Il risparmio è considerevole: lo smart TV in offerta su Amazon costa 200 euro in meno.

Al prezzo ribassato si aggiunge la possibilità di pagare a rate, senza interessi né spese di istruttoria. In questo modo, il Sony BRAVIA da 43 pollici costa 99,80 euro al mese per 5 mesi, senza alcuna spesa aggiuntiva.

Sony BRAVIA KD-43X75WL scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un pannello LCD LED di assoluta qualità legato a un processore a intelligenza artificiale capace di ottimizzare le impostazioni delle immagini in tempo reale. Queste gli "assi nelle maniche" dello smart TV Sony in offerta su Amazon per garantire una qualità d’immagine senza paragoni.

La parte visibile del duo, il pannello LED, sfrutta tecnologie avanzate per mostrare immagini vivide e realistiche paragonabili a quelle di un pannello OLED. Il processore X1, ovviamente, svolge un ruolo di primaria importanza in questa situazione. Sfruttando avanzati algoritmi di intelligenza artificiale, è in grado di analizzare il flusso di fotogrammi in tempo reale e ottimizzare le impostazioni in base al programma che si guarda, così da garantire sempre la miglior esperienza di visione possibile.

Discorso analogo anche per l’audio. La compatibilità con gli standard del Dolby Atmos e la particolare configurazione degli speaker permettono di creare un audio spaziale tridimensionale caratterizzato da bassi ricchi e profondi. Sarà come essere sempre al centro dell’azione.

Il Sony BRAVIA in offerta su Amazon sfrutta poi le potenzialità di Google TV per dare accesso a decine e decine di migliaia di contenuti multimediali di ogni genere. Non solo: dall’app store sarà possibile scaricare applicativi di ogni genere: di produttività, videogame, utility e molto altro ancora.

