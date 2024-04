Sony Bravia, lo smart TV è un vero affare: oggi lo paghi pochissimo

Fonte foto: Sony

Design minimal ed elegante. Qualità audio e video di livello superiore. Piattaforma smart grazie alla quale potrai guardare i tuoi programmi e film preferiti ogni volta che vorrai, senza limiti di tempo. Questa, in estrema sintesi, la scheda tecnica del Sony BRAVIA X75N, smart TV da 43 pollici oggi in offerta speciale su Amazon a un prezzo mai visto.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Un apparecchio completo e funzionale, capace di garantire funzionalità avanzate e un’esperienza visiva di livello assoluto. Merito di tecnologie esclusive e di un processore sviluppato dalla stessa casa nipponica in grado di ottimizzare la visione in tempo reale. Il tutto a un prezzo difficile da credere: lo sconto garantito da Amazon è di quelli che fanno risparmiare diverse centinaia di euro sul listino.

Sony BRAVIA KD-43X75WL, smart TV 43 pollici

Smart TV Sony Bravia a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Lo smart TV del produttore nipponico è disponibile su Amazon con una promozione senza precedenti. Allo sconto top garantito dal colosso del commercio elettronico si aggiunge infatti la possibilità di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria. Un vero e proprio affare per tutti.

Il Sony Bravia da 43 pollici è infatti disponibile con uno sconto del 29%, con il prezzo che scende al punto più basso di sempre. Acquistandola adesso la paghi 499,00 euro contro i 699,00 euro del prezzo di listino. I conti sono semplici: la paghi ben 200 euro in meno.

Inoltre, se sei iscritto ad Amazon Prime e hai aggiunto una carta di credito o una carta di debito tra i metodi di pagamento potrai optare per il pagamento a rate a tasso 0. In questo modo lo smart TV del produttore nipponico ti costa 99,80 euro al mese per cinque mesi.

Sony BRAVIA KD-43X75WL, smart TV 43 pollici

Sony BRAVIA KD-43X75WL scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il connubio tra il pannello LED di altissima qualità del Sony Bravia X75N e il processore X1 garantisce un’esperienza visiva assolutamente invidiabile. Il processore analizza i fotogrammi in tempo reale e ne ottimizza le impostazioni indipendentemente dal programma che si sta guardando. In questo modo godrai sempre della miglior esperienza possibile, con immagini chiari, luminose e dettagliate.

Discorso analogo anche per quel che riguarda il sonoro. Gli esclusivi speaker X-Balanced offrono un suono di alta qualità e bassi potenti per un’esperienza audio più ricca, profonda e gratificante. Indipendentemente da quello che stai guardando, sarà come essere sempre al centro dell’azione.

Sul fronte delle funzionalità smart, poi, il televisore Sony ha davvero poco da invidiare anche rispetto ad apparecchi decisamente più costosi. Grazie a Google TV, infatti, avrai accesso a un catalogo praticamente sconfinato di titoli di ogni genere (oltre 700 mila disponibili a oggi, ma il numero è in continua crescita) e potrai controllare le funzionalità dell’apparecchio con semplici comandi vocali grazie alla compatibilità con Google Assistente.

Sony BRAVIA KD-43X75WL, smart TV 43 pollici