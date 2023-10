Sony InZone Buds ufficiali: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Sony ha presentato ufficialmente i nuovi auricolari wireless Sony Inzone Buds (WF-G700N). Sviluppati in collaborazione con Fnatic, l’organizzazione attiva nel mondo degli eSport, queste cuffie nascono specificatamente per il mondo del gaming e per tutti i giocatori che hanno bisogno di un audio di alto livello (e con bassa latenza) ma che preferirebbero una soluzione in-ear alle più comuni cuffie a padiglione, ritenute da molti troppo ingombranti soprattutto per le lunge sessioni di gioco.

Sony Inzone Buds: scheda tecnica

Le Sony Inzone Buds sono cuffie in-ear, con Dynamic Driver X da 8,4 mm, lo stesso driver ad alte prestazioni già visto sul modello WF-1000XM5, top di gamma di casa Sony.

Presente una modalità di cancellazione attiva del rumore (ANC) che utilizzando i microfoni sulle cuffie e gli algoritmi dell’azienda giapponese, elimina il rumore ambientale, isolando completamente l’utente. Utilizzando il microfono a bordo delle cuffie e sempre tramite gli algoritmi AI di Sony è possibile anche migliorare la resa vocale sia durante il gaming che durante le chiamate.

Sulle Sony Inzone Buds troviamo anche la modalità Ambientale che permette di percepire ciò che circonda l’utente senza il bisogno di togliersi le cuffie.

Trattandosi di auricolari per il gaming, hanno anche una latenza inferiore ai 30 ms grazie all’apposito dongle USB-C, compatibile con le console di nuova generazione e con i PC Windows. Chiaramente possono essere utilizzate anche come delle normali cuffie wireless ed essere collegate ai dispositivi compatibili tramite Bluetooth 5.3.

Gli auricolari sono, inoltre, compatibili anche con la tecnologia 360 Spatial Sound di Sony, l’audio spaziale del colosso giapponese, che promette un sound ancora più immersivo da utilizzare anche durante le sessioni di gioco. E in questo senso, Sony ha sviluppato un sistema interessante, con queste cuffie che analizzano il condotto uditivo esterno e quello interno per sfruttare al massimo le potenzialità dell’audio spaziale e adattarlo alle esigenze dei singoli utenti.

Tutte queste impostazioni possono essere regolate dall’applicazione ufficiale Inzone Hub che, tra le altre cose, permette anche di gestire l’area sensibile al tocco, con la possibilità di assegnare funzioni specifiche in base ai vari gesti.

Sul fronte dell’autonomia, con l’ANC disattivato, Sony garantisce fino a 12 ore di utilizzo tramite dongle USB-C, che salgono a 24 utilizzando il Bluetooth. Stando sempre alle dichiarazioni del produttore, queste ottime performance sono dovute al nuovo processore L1 a basso consumo energetico.

Infine le Sony Inzone Buds hanno la certificazione PX4, che attesta la resistenza di questi auricolari agli spruzzi d’acqua da qualsiasi direzione.

Sony Inzone Buds: prezzo e disponibilità

Al momento non è ancora possibile acquistare le Sony Inzone Buds dal sito ufficiale di Sony e la pagina riporta solamente la mappa con i diversi rivenditori autorizzati in tutta Italia dove prossimamente sarà possibile trovare questi auricolari.

Non c’è ancora una data d’uscita confermata, ma sappiamo che saranno disponibili in due colori: Bianco e Nero, al prezzo suggerito di 148 euro.