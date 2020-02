Sony, la PlayStation 5 sarà più cara del previsto: quanto costerà

19 Febbraio 2020 - Quanto costerà la PlayStation 5? Continuano a chiederselo gli appassionati, soprattutto dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni che parlano di un costo di produzione della console che supera i 450 dollari. Anche i dirigenti Sony stanno iniziando ad analizzare il mercato per capire quale sia il prezzo giusto di lancio della nuova console. Una decisione ancora non è stata presa, ma una cosa è certa: la PS5 costerà molto di più della PlayStation 4.

L’attuale console fu lanciata a un prezzo di 399 dollari e già allora l’azienda nipponica stava vendono il dispositivo sottocosto. E probabilmente farà lo stesso con la PS5. Infatti, ai 450 dollari delle componenti, bisogna aggiungere le spese per il marketing, la distribuzione e gli investimenti in ricerca e sviluppo. Si capisce bene che per ogni PS5 Sony deve spendere ben più di 500 dollari. Per guadagnarci, la società giapponese dovrebbe mettere in vendita la console a più di 600 dollari, un prezzo che in pochi potrebbero sostenere. E per questo motivo, il prezzo di lancio della PS5 dovrebbe aggirarsi sui 499 dollari.

Quanto costerà la PlayStation 5?

Deutsche Bank prima e Bloomberg poi, hanno provato a rispondere a questa domanda avanzando in due distinti report le loro valutazioni. Il costo della PS5 stimato dalla banca tedesca si aggirava intorno ai 499 dollari, mentre per Bloomberg solo il costo di produzione della PlayStation 5 dovrebbe attestarsi intorno ai 450 dollari. Per il quotidiano finanziario questo elevato costo di produzione deriverebbe dalla difficoltà nel reperire alcune componenti fondamentali della console come le memorie DRAM e Flash NAND. la GPU. il supporto al Ray-Tracing e il particolare sistema di raffreddamento.

Cifre da capogiro per Sony che, secondo alcuni dirigenti giapponesi, potrebbe vendere la console in perdita rifacendosi successivamente sulla vendita di videogame e servizio online. Sony cercherà di rifarsi economicamente non solo sui videogiochi prodotti in esclusiva per PS5, ma anche con la vendita dei suoi servizi come PlayStation Plus e PlayStation Now. Quanto costerà la Playstation 5? Beh, sicuramente il prezzo si aggirerà intorno ai 500 dollari, ma non sarà mai di 399 dollari come avvenne con il lancio della PS4.