Un "mangiacassette" da 4.000 euro

Nostalgia a caro prezzo. Almeno questa è la prima impressione per i due nuovi walkman, lettori musicali Sony serie Signature dai nomi impronunciabili: NW-WM1ZM2 e NW-WM1AM2. A leggere bene le caratteristiche tecniche di questi due dispositivi si scopre che sono pensati e progettati per i professionisti del settore musicale e per gli audiofili particolarmente sofisticati. Nonostante Sony mantenga alcora il nome “walkman", quindi, questi prodotti sono estremamente lontani dai mitici “mangiacassette" degli anni 80.

A fare la differenza, rispetto a altri lettori audio, sono i materiali scelti tra i metalli più pregiati per le loro caratteristiche di conduzione: per la versione base troviamo l’alluminio, mentre per la versione premium ci sono rame e oro. Così il telaio è in rame privo di ossigeno (OFC) e la placcatura in oro sul modello NW-WM1ZM2 assicura elevata qualità audio ed elevata rigidità ed esclude ogni forma di interferenza ai suoni riprodotti a causa delle vibrazioni. Inoltre, entrambi i walkman utilizzano un cosiddetto motore di rimasterizzazione DSD che ricampiona la modulazione del codice a impulsi in un DSD (Direct Stream Digital) di alta qualità per fornire un audio ancora migliore. In più consentono agli utenti di eseguire l’upscaling di file musicali compressi in tempo reale con un algoritmo.

Sony Walkman: caratteristiche tecniche

Entrambi i walkman sono dotati di sistema operativo Android 11 e hanno la connessione WiFi e una porta USB di tipo C, che consente un rapido trasferimento di file musicali e una comoda connettività con un’ampia gamma di dispositivi. I due lettori musicali sono dotati di ampi display touchscreen da 5 pollici mentre è diversa la quantità di memoria: il costoso modello premium NW-WM1ZM2 è dotato di 256 GB di memoria interna, mentre il più economico NW-WM1AM2 ha solo 128 GB di memoria integrata. Entrambi i lettori musicali sono dotati di slot per schede microSD.

Per quanto riguarda l’autonomia, Sony afferma che entrambi i modelli dovrebbero offrire fino a 40 ore di riproduzione audio ad alta risoluzione non-stop.

Sony Walkman: quando arriva e quanto costa

I due nuovi sony walkman saranno disponibili in alcuni paesi dell’ area Asia-Pacifico a partire da aprile 2022, poco dopo arriveranno certamente anche sul mercato americano. Non è invece chiaro se e quando arriveranno anche in Europa.

In ogni caso si tratta di dispositivi molto cari: per la versione NW-WM1ZM2 è previsto un prezzo intorno ai 4.000 euro, mentre pe la NW-WM1AM2 ci si aspetta un prezzo di circa 1.500 euro.