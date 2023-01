Sony NW-A306: è tornato il walkman, ma senza cassetta

Sony torna con il marchio Walkman e con un nuovo modello chiamato NW-A306. Del vecchio lettore a musicassette, molto conosciuto e apprezzato da all’epoca era ragazzo, rimane solo la parola Walkman, e cambia, come logico ai giorni nostri, tutto il resto. Come afferma il produttore, il dispositivo è stato infatti progettato per le persone che desiderano ascoltare la musica "come vorrebbe l’artista" e si aspettano di conseguenza un suono di alta qualità.

Sony NW-A306, alta fedeltà prima di tutto

Non a caso il Sony NW-A306 arriva con il supporto nativo ai file DSD ed è inoltre fornito di DSEE Ultimate (Digital Sound Enhancement Engine), tecnologia che migliora la qualità della musica digitale compressa utilizzando la tecnologia di intelligenza artificiale Edge AI. Sono supportati, ovviamente, numerosi formati di file audio più diffusi, ovvero MP3, WMA, FLAC, WAV, AAC, AIFF, AAC e Apple Lossless.

Pe offrire il massimo della qualità audio Sony ha dotato il nuovo Walkman dell’amplificatore digitale S-Master HX, che è stato adattato ai requisiti delle registrazioni DSD native. Questo, secondo il produttore giapponese, consente di ridurre al minimo la distorsione e il rumore su un’ampia gamma di frequenze.

Non mancano come ogni lettore musicale attuale le certificazioni Hi-Res Audio e Hi-Res Audio Wireless. Questo sono compatibili con i protocolli Bluetooth LDAC, aptX e aptX HD.

Con 56,5 mm di larghezza, 98,4 mm di lunghezza, 11,8 mm di spessore e 113 g di peso, il lettore è notevolmente più compatto e leggero di uno smartphone. Il suo funzionamento è facilitato da pulsanti fisici per il controllo della riproduzione e da un display touchscreen da 3,6 pollici (9,14 cm) con risoluzione HD 720p.

Le connessioni disponibili sul Walkman NW-306 sono il WiFi dual-band, USB-C (3.2 Gen 1) e Bluetooth 5.0. Immancabile la presa per il jack da 3,5 mm dove inserire un paio di cuffie cablate.

La batteria in grado di fornire un’autonomia fino a 26 ore di riproduzione tramite applicazioni e fino a 36 ore di riproduzione di file FLAC a 44,1 KHz. Per quanto riguarda la sua capacità di archiviazione, ha una memoria interna di 32 GB, ma nelle specifiche tecniche Sony indica che quella a disposizione per salvare i file audio è di soli 18 GB. Fortunatamente, si può espandere utilizzando una scheda di memoria microSD.

Il lettore musicale, fedele al suo ruolo, consente di scaricare musica e utilizzare le app di streaming musicale in abbonamento, come YouTube e Spotify, che si possono installare grazie alla presenza del sistema operativo Android 12. E per i nostalgici, è possibile impostare la musicassetta come sfondo del display.

Prezzi e disponibilità

Il Sony Walkman NW-A306 arriverà in Europa in questo mese in due colorazioni: blu e nero. Il suo costo, di sarà di certo economico, ma anche se non è ancora stato ufficialmente rivelato possiamo aspettaci un prezzo oltre i 300 euro. Nel Ragno Unito, ad esempio, è già in vendita a 349 sterline tasse incluse.