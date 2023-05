Sony presenta la soundbar HT-S2000

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Sony ha presentato ufficialmente la nuova soundbar HT-S2000, già inserita sulle pagine dell’azienda ma non ancora disponibile per l’acquisto. Si parla di un dispositivo estremamente compatto, 800x64x124 mm e soli 3,7 kg di peso, ma che grazie alle tecnologie Vertical Surround Engine e S-Force Pro Front Surround ha una resa sonora, stando a quanto dichiarato da Sony, di livello cinematografico.

Sony HT-S2000 – Soundbar 3.1 canali – Potenza 250W

Sony HT-S2000: scheda tecnica

La nuova Sony HT-S2000 è una soundbar a 3.1 canali con subwoofer integrato e amplificatore digitale S-Master a 5 canali, 250W di potenza totale, supporto con il Dolby Atmos e il DTS:X, che permette di ricreare un audio multidimensionale più coinvolgente che segue l’azione mostrata sullo schermo.

Il Vertical Surround Engine ha il compito di simulare un effetto sonoro che proviene dall’alto, mentre S-Force Pro Front Surround si occupa di ricreare un effetto tridimensionale che arriva da entrambi i lati, con la promessa dell’azienda di un’esperienza sonora cinematografica (simulata) di alto livello anche con un dispositivo dalle dimensioni estremamente contenute.

Per la connessione alla TV o agli altri dispositivi ci sono il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, una porta HDMI eARC e l’ingresso audio ottico. Inoltre la Sony HT-S2000 è la prima soundbar prodotta dall’azienda a poter essere configurata e gestita dall’app ufficiale Sony Home Entertainment Connect che consente di controllare tutte le impostazioni a disposizione dell’utente, ottimizzare le prestazioni e anche eseguire le classiche operazioni di manutenzione del dispositivo, come gli aggiornamenti software, ad esempio.

Per una migliore esperienza sonora la soundbar può essere integrata coi subwoofer wireless SA-SW5 e SA-SW3, sempre prodotti da Sony. Con questo sistema l’impianto audio sarà in grado di riprodurre un audio cinematografico reale e non solo simulato tramite Vertical Surround Engine e S-Force Pro Front Surround.

Infine se la soundbar viene collegata ai TV Sony Bravia compatibili, sfruttando la funzionalità Bravia Sync, tutte le impostazioni passeranno in automatico nel menu di configurazione del televisore, garantendo all’utente controlli semplificati e più efficienti.

Sony HT-S2000: prezzo e disponibilità

La soundbar Sony HT-S2000 è già presente sul sito italiano di Sony, ma sarà ufficialmente disponibile per l’acquisto solo dal prossimo giugno. Per quanto riguarda, invece, la vendita presso i negozi autorizzati, bisognerà attendere settembre.

Per il momento non sono state rilasciate informazioni ufficiali sul prezzo e le pagine ufficiali riportano solamente la dicitura "Prezzo non disponibile". Sugli store internazionali si legge che il prodotto è disponibile a 499 dollari, un prezzo che potrebbe essere in linea con quello previsto per il mercato italiano, anche se per avere maggiori certezze bisognerà attendere l’uscita ufficiale.