Sony ULT Power Sound ufficiali in Italia: quanto costano

Ufficiali anche in Italia la nuova gamma di prodotti Sony ULT Power Sound. I prezzi dei tre speaker Bluetooth e delle cuffie over-ear pensate per i più giovani

Fonte foto: Sony

Dopo la presentazione di qualche settimana fa Sony ha ufficializzato l’arrivo dei prodotti ULT Power Sound, anche in Italia, pubblicando sul sito prezzi e specifiche tecniche. Il catalogo comprende tre speaker Bluetooth l’ULT Tower 10, l’ULT Field 7 e l’ULT Field 1 e le nuove cuffie over-ear ULT Wear.

Parliamo di device sviluppati appositamente per i più giovani, orientati agli appassionati dei generi musicali più in voga tra gli appartenenti della generazione Z, come il Rap e l’Hip-Hop. Per questo, come madrina d’eccezione per questi prodotti, non poteva che esserci Big Mama, una delle artiste più rappresentative dell’attuale scena rap italiana.

ULT Tower 10, scheda tecnica e prezzi

ULT Tower 10 è un Party Speaker sviluppato appositamente per chi ha bisogno di tanta potenza e non ha paura di portare a casa un dispositivo massiccio (41,8×110,6×42,8 cm) e con un peso non trascurabile (circa 29 kg)

Trattandosi di un device sviluppato principalmente per le feste, ha la funzione ULT Power Sound che esalta i bassi e la Sound Field Optimization che rileva il livello di rumore dell’ambiente circostante autoregolando le impostazioni di riproduzione per la miglior resa sonora possibile.

Per aumentate ulteriormente le potenzialità di questo prodotto c’è la modalità Party Connect, che consente di collegare fino a 100 speaker compatibili, sincronizzando musica e luci per un effetto party incredibile.

L’ULT Tower 10 è l’ideale anche per il Karaoke (tramite microfoni wireless), come Sound Booster per la propria smart TV o come amplificatore per chitarra elettrica.

Le opzioni di connettività comprendono l’ingresso stereo mini jack, l’USB-A, l’ingresso ottico digitale e il Bluetooth 5.2. Una volta selezionata la propria modalità di connessione non resta che utilizzare il pannello superiore per regolare le varie impostazioni e impostare il sound più adatto allo scopo.

Il nuovo ULT Tower 10 è già disponibile su Amazon e presso i rivenditori autorizzati in versione Black al prezzo suggerito di 1.200 euro.

ULT Field 7, scheda tecnica e prezzo

ULT Field 7 è un altro Party Speaker ma dalle dimensioni più contenute rispetto al primo modello (51,2x 22,4×22,2 cm) e dal peso di 6,3 kg, garantendo comunque una buona potenza ma con la possibilità di essere spostato più facilmente.

Come per l’ULT Tower 10, anche su ULT Field 7 ci sono le funzioni ULT Power Sound, per migliorare la riproduzione dei bassi, la Sound Field Optimization, per l’audio adattivo e la modalità Party Connect per sincronizzare fino a 100 speaker compatibili. Speculari anche le modalità di utilizzo per il Karaoke, come amplificatore per chitarra e per potenziare l’audio della propria smart TV. Tornano anche su questo modello l’ingresso stereo mini jack, l’USB-A, l’ingresso ottico digitale e il Bluetooth 5.2.

Il vero punto di svolta, però, è la presenza di batteria che dalle stime di Sony ha un’autonomia di circa 30 ore di riproduzione musicale, con la possibile di ottenere altre 3 ore di ascolto con una ricarica di 10 minuti.

Stavolta c’è anche la certificazione IP67 che attesta la resistenza del dispositivo all’acqua e alla polvere, rendendo di fatto questo prodotto idoneo per qualsiasi situazione, incluse le feste in spiaggia o in piscina.

Anche questo modello è già disponibile su Amazon e presso i principali rivenditori sul territorio in versione Black al prezzo suggerito di 450 euro.

ULT Field 1, scheda tecnica e prezzo

ULT Field 1 è il più piccolo dei nuovi speaker Bluetooth di Sony (20,6×7,7×7,6 cm) e ha un peso di circa 650 grammi, ottimo per essere trasportato ancora più facilmente e, chiaramente, essere utilizzato in quelle situazioni dove non c’è bisogno di una potenza eccessiva.

C’è la cancellazione dell’eco in chiamata, un sistema per migliorare la qualità delle telefonate grazie al microfono incorporato e la funzione Stereo Pair, per collegare due ULT Field 1 insieme per ottenere un sound stereo.

Torna anche su questo modello una batteria interna, con la promessa di un’autonomia stimata di circa 12 ore di utilizzo. Presente anche la certificazione IP67 che attesta la resistenza alla polvere e all’acqua.

Anche quest’ultimo prodotto è già disponibile su Amazon e pressi i rivenditori autorizzati nelle colorazioni: Black, Forest Gray, Off-White e Orange. Il prezzo suggerito è di 140 euro.

ULT Wear, scheda tecnica e prezzo

Le Sony ULT Wear sono cuffie over-ear con driver da 40 mm con magnete al neodimio e risposta in frequenza che dai 5 Hz ai 20 kHz.

Come accade per buona parte dei prodotti del colosso giapponese, c’è la Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) che utilizza gli algoritmi proprietari per elaborare il suono e ripristinare la qualità del formato d’origine.

Il processore in dotazione è Sony V1 che si occupa anche della Cancellazione attiva del rumore (Dual Noise Sensor) per abbattere il rumore circostante. Con la modalità Ambientale, invece, l’utente può percepire i suoni nelle sue vicinanze, incluse le voci. Con la modalità di riduzione del vento, invece, è possibile abbattere le interferenze dovute al vento.

Il processore gestisce anche l’Adaptive Sound Control che permette alle cuffie di regolare in automatico le impostazioni di riproduzione in base all’ambiente circostante.

Per le chiamate c’è la tecnologia Precise Voice Pickup che migliora la resa sonora delle conversazioni, riducendo i disturbi in sottofondo e amplificando la voce del parlante.

Con il Bluetooth 5.3 (con tecnologia Multipoint) si possono collegare le cuffie al proprio smartphone e scaricare l’applicazione ufficiale di Sony per gestire le impostazioni del dispositivo. Le cuffie sono compatibili con Alexa e Google Assistant. Presenti anche i comandi gestuali su uno dei due padiglioni così da gestire i contenuti in riproduzione e le chiamate facilmente.

L’autonomia stimata è di circa 30 ore con ANC oppure 40 ore disattivando la funzione. Con 10 minuti di carica, inoltre, si ottengono fino a 5 ore di riproduzione musicale aggiuntiva.

Le ULT Wear sono disponibili su Amazon e presso i rivenditori autorizzati nei colori Black, Forest Gray e White. Il prezzo suggerito è di 200 euro.

