Fonte foto: Sony

Gli auricolari di fascia alta sono prodotti dai prezzi non proprio contenuti, certamente giustificabili da schede tecniche dalle grandi potenzialità, ma comunque si parla di costi importanti che spesso scoraggiano gli utenti.

Tuttavia, per chi è in cerca di una resa sonora senza compromessi, non esistono mezze soluzioni e ai veri appassionati di musica non resta che mettere mano al portafogli oppure, ancora meglio, aspettare le offerte su Amazon.

Offerte come quella sui Sony WF-1000XM5 che per le prossime ore possono essere acquistati addirittura a poco meno di 250 euro.

Sony WF-1000XM5 – Auricolari in-ear– Digital Sound Enhancement Engine e Adaptive Sound Control

Sony WF-1000XM5: caratteristiche tecniche

Le Sony WF-1000XM5 sono cuffie in-ear con Dynamic Driver X da 8,4 mm e risposta in frequenza da 20 Hz fino a 20 kHz, certificazione Hi-Res audio e capacità di riprodurre audio wireless ad alta risoluzione con codifica a LDAC.

Grazie alla tecnologia Digital Sound Enhancement Engine Extreme (DSEE Extreme) il dispositivo utilizza gli algoritmi sviluppati da Sony per elaborare il suono in riproduzione, ripristinando una qualità simile al formato d’origine non compresso.

C’è anche la Cancellazione attiva del rumore (ANC), che grazie ai microfoni sugli auricolari e al processore HD QN1e consente di eliminare completamente i rumori ambientali. Con la modalità Ambientale, invece, si utilizzano i microfoni feedforward per far sentire all’utente i suoni dell’ambiente che lo circonda, voci incluse, senza dover togliere le cuffie dalle orecchie.

Inoltre, con l’Adaptive Sound Control e le potenti funzionalità AI del processore, le Sony WF-1000XM5 riescono a regolare in automatico le impostazioni di riproduzione in base all’ambiente circostante, per un ascolto ottimale in qualsiasi circostanza.

Con la tecnologia Precise Voice Pickup anche per le chiamate Sony garantisce un’ottima resa sonora, amplificando la voce e riducendo i rumori per una comunicazione chiara e senza interferenze.

Trovano posto su questi auricolari anche dei microfoni a conduzione ossea, che rilevano la voce umana con una grande precisione a garanzia di un ulteriore miglioramento della resa in chiamata.

Collegando le cuffie allo smartphone tramite Bluetooth 5.3 (con tecnologia Multipoint) si può utilizzare l’app Headphones Connect, con la possibilità di impostare comandi touch personalizzati e quelli gestuali, regolare l’equalizzazione e tutte le funzioni di cui sopra.

L’autonomia dichiarata da Sony si attesta intorno alle 8 ore di riproduzione (senza ANC) che scende a 6 ore attivando la cancellazione attiva del rumore. In più caricando le cuffie per soli 10 minuti è possibile ottenere altri 90 minuti di riproduzione.

Infine i soli auricolari sono certificati IPX4, e sono quindi agli spruzzi d’acqua e al sudore.

Sony WF-1000XM5: l’offerta su Amazon

I Sony WF-C1000XM5 sono auricolari di fascia alta pensati per garantire un’ottima resa sonora in qualsiasi contesto, un prodotto di grande qualità con a bordo molta della migliore tecnologia di casa Sony, sviluppata per garantire solo il meglio a chi sceglie questo prodotto.

Il prezzo di listino è di 319 euro, ma con l’offerta Amazon, per le prossime ore si scende a 249 euro (-22%, -70 euro), uno sconto davvero da non trascurare che potrebbe sciogliere ogni riserva e convincere gli indecisi a scegliere questi auricolari.

