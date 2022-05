Sony Xperia 1 IV è il primo smartphone con uno zoom vero

Se c’è una novità nel mondo degli smartphone è il Sony Xperia 1 IV, il top di gamma della casa giapponese orientato decisamente alla fotografia professionale. Il successore dell’Xperia 1 III è però più ambizioso anche se condivide con il predecessore parte dell’hardware. E infatti, alcune delle novità più importanti non trovano riscontro nella scheda tecnica perché la scommessa non riguarda i megapixel, bensì la fotografia tradizionale. Infatti, il Sony Xperia 1 IV è dotato di uno zoom ottico da 85 a 105 mm.

Si tratta del primo zoom di tipo “classico" su uno smartphone, con le lenti che si spostano realmente per tutta l’escursione del teleobiettivo. Una soluzione migliore rispetto all’Xperia 1 III dell’anno scorso, che aveva due lunghezze focali diverse (70 mm e 105 mm) e un motore elettrico all’interno dell’obiettivo che cambiava cambiare lunghezza, ma con tutte le lunghezze focali intermedie tra le due lenti che venivano interpolate via software. I Sony Xperia, d’altronde, sono il punto di riferimento sul mercato per la qualità fotografica e per le funzioni offerte al fotografo professionista. Siamo ben oltre il cellulare che fa belle foto: Sony Xperia 1 IV è una macchina da lavoro per i fotografi. E, infatti, ha un prezzo molto elevato.

Sony Xperia 1 IV: caratteristiche tecniche

La caratteristica tecnica più importante di Sony Xperia 1 IV è dunque lo zoom ottico variabile, con escursione compresa tra 85 e 105 mm. Non c’è interpolazione digitale, quindi nessuna perdita di qualità. Come accadrebbe in qualsiasi fotocamera analogica e/o digitale, anche su Xperia 1 IV l’apertura varierà man mano che ci muoviamo attraverso l’intervallo di zoom, da f/2.3 a f/2.8. Su questo sensore c’è la stabilizzazione ottica.

Lo zoom è uno solo dei tre sensori, tutti da 12 MP, presenti al posteriore: gli altri due sono il principale f/1.7, anch’esso stabilizzato e un grandangolo f/2.2. Da 12 MP anche la fotocamera frontale.

Chiusa la questione fotocamere, c’è il resto della scheda tecnica che è quella tipica del top di gamma del 2022: SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ben 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, batteria da 5.000 mAh (purtroppo con ricarica da soli 30 watt e in confezione non c’è il caricabatteria).

Ottimo, come da tradizione Sony, il display: è un OLED HDR a 120 Hz, in formato 21:9 e a risoluzione 4K. Chiaramente non mancano connessione 5G e Bluetooth 5.2, né il chip NFC.

Sony Xperia 1 IV: prezzo e disponibilità

Nella confezione di vendita del nuovo flagship Sony 2022 non si ci sono né il cavo né l’alimentatore, come ormai capita su moltissimi top di gamma. Il nuovo Sony Xperia 1 IV dovrebbe arrivare in Europa e in Italia da metà giugno, al solito prezzo altissimo dei top cameraphone di Sony: 1.399 euro.