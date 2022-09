Il nuovo cameraphone compatto è lui

Il Sony Xperia 5 IV è stato appena presentato dal colosso della tecnologia, pronto per arrivare sul mercato nella categoria dei telefoni di fascia altissima. Si tratta di un dispositivo che ha molte carte vincenti, a partire dal comparto fotografico che, come è lecito aspettarsi da Sony (marchio leader nella fotografia digitale), è di ottima qualità.

In effetti, il Sony Xperia 5 IV con tre sensori sul posteriore e uno sul davanti per i selfie, tutti con ottime caratteristiche, può essere considerato un camera-phone in piena regola. Inoltre, lo smartphone ha uno schermo non eccessivamente grande, ragion per cui l’Xperia 5 IV potrebbe essere l’ideale per chi è alla ricerca di un dispositivo compatto. Per quanto riguarda le altre specifiche, il nuovo smartphone targato Sony conta su un processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazone, molta memoria e una una batteria ad alta capacità. Purtroppo, però, la ricarica non è affatto la più veloce sul mercato e al giorno d’oggi, con caricabatterie in grado di ricaricare in modo ultra veloce (oltre i 100 watt), non è una buona notizia. Per quanto riguarda il prezzo, ovviamente, è molto alto ma trattandosi di un top di gamma c’era da aspettarselo.

Sony Xperia 5 IV: com’è

Il nuovo top di gamma di casa Sony ha un display OLED da 6,1 pollici HDR. Il processore a bordo del telefono è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, accoppiato a 8GB di RAM e 128GB di storage interno (espandibile sino a 1TB con microSDXC).

Il comparto fotografico sul retro è composto da un sensore principale Sony IMX 557 da 12 MP con OIS e altri due obiettivi da 12 MP, che rendono il device un camera-phone di tutto riguardo; invece sul frontale c’è la fotocamera per i selfie da 12 MP (Sony IMX663).

La batteria del Sony Xperia 5 IV è da 5.000 mAh e si ricarica a 30 W (30 minuti di ricarica bastano raggiungere il 50% di batteria), c’è anche la ricarica wireless.

Sony, inoltre, ha dotato il suo nuovo smartphone del jack audio da 3,5 mm, ottima notizia per chi ancora preferisce le cuffie cablate a quelle wireless.

Sony Xperia 5 IV: prezzo e disponibilità

Xperia 5 IV sarà disponibile per l’acquisto da metà-fine settembre 2022. La disponibilità varia in base al Paese e alla regione, ma lo smartphone sarà venduto nei colori nero, verde e bianco ecru, al prezzo di 1.049 euro.