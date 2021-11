Sony Xperia Pro-I, il sogno dei fotografi arriva in Europa

Sony Xperia Pro-I è uno smartphone da sogno per gli amanti della fotografia, e adesso è finalmente arrivato in Europa. Presentato alla fine di ottobre, il prodotto giapponese racchiude il meglio che Sony possa offrire oggi in termini di capacità fotografiche, e per questo ha anche un prezzo molto elevato.

La fotocamera che i progettisti asiatici hanno inserito su Sony Xperia Pro-I ha dell’incredibile: di fatto è stato fatto un “trapianto" del sensore di cui è dotata la Sony RX100 VII, la fotocamera compatta per eccellenza del listino di Sony. Così Xperia Pro-I è il primo smartphone Android al mondo a poter vantare un sensore da un pollice, peraltro impreziosito dall’ottica Zeiss che in fatto di qualità delle lenti non è seconda a nessuno, e dall’apertura variabile – f/2.0 o f/4.0 – che dà modo di ottenere di volta in volta il miglior compromesso tra definizione e quantità di luce che arriva al sensore.

Sony Xperia Pro-I com’è fatto

Al fianco del colossale sensore principale ce ne sono altri due con la stessa risoluzione di 12 megapixel, un ultra grandangolare e un teleobiettivo con zoom 2x. I video possono essere registrati alla risoluzione 4K fino a 120 frame per secondo. Sappiamo bene però che la qualità tecnica non si traduce necessariamente in un’elevata qualità delle immagini se il software non è di alto livello.

Per cui Sony Xperia Pro-I può fare affidamento su un’interfaccia ulteriormente arricchita di regolazioni e impostazioni rispetto al modello precedente e che è capace di scattare in RAW, oltre ad una serie di accorgimenti che lo rendono il prodotto ideale per coloro che hanno bisogno di effettuare riprese di alto livello in mobilità.

Sony Xperia Pro-I infatti possiede un pulsante di scatto fisico, un forellino per le cinghie (polso o collo) e soprattutto un accessorio dedicato a chi gira tanti video in mobilità. È un monitor da 3,5 pollici in 720p che consente di collegare un’impugnatura e un microfono attraverso il jack audio da 3,5, affinché lo smartphone diventi in un attimo una fotocamera “vera" tramite cui riprendere e riprendersi. Comunque lo smartphone integra un microfono dedicato di alto profilo.

Sul piano tecnico, Sony Xperia Pro-I non può che essere uno smartphone di fascia alta. Ci sono il chip Snapdragon 888 di Qualcomm, 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione espandibile, uno schermo OLED HDR a 120 Hz da 6,5 pollici con risoluzione Ultra HD 4K (come le TV), la certificazione contro acqua e polvere, una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 30 watt e wireless.

Sony Xperia Pro-I, prezzo e disponibilità

Al momento del lancio Sony aveva annunciato che Xperia Pro-I sarebbe stato disponibile in Europa a partire da dicembre, e così è stato. Il cameraphone giapponese è già presente su Amazon dei Paesi in cui sarà distribuito per primo: in Francia e UK con disponibilità dal 2 dicembre, in Germania dal 7.

Il prezzo di listino è da brividi, ma per un prodotto simile non poteva essere altrimenti: 1.799 euro, mentre il monitor accessorio costa 199 euro. Con ogni probabilità arriverà in Italia, ma non abbiamo ancora informazioni.