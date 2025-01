Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Sorgenti d'acqua in pericolo in Florida, che continua a costruire e distruggere habitat preziosi: un campanello d'allarme per tutti noi

Fonte foto: 123RF

Rock Springs è una località in Florida, poco a nord di Orlando. Rientra nel novero delle oltre mille sorgenti d’acqua dolce dello Stato che, di fatto, ha una delle più grandi concentrazioni al mondo. La geologia del luogo è davvero unica, ma questo equilibrio fragile è ora in pericolo.

Sorgenti d’acqua a rischio

Ciò che sta accadendo in Florida è un segnale d’allarme per tantissime altre zone. Le autorità sono infatti alle prese con una vera e propria calamità per la fauna selvatica e le persone, che semplicemente vogliono godere di acque cristalline.

Il problema risiede nello sviluppo e pompaggio delle falde acquifere. Tutto ciò sta facendo sentire il suo grave peso. Alcune sorgenti, infatti, non riescono più a sgorgare dalla falda acquifera. Anche le più grandi, che ancora riescono a completare il percorso, hanno visto ridotto considerevolmente il proprio flusso. Per quanto il campanello d’allarme sia scattato, i responsabili politici sembrano ancora fermi dinanzi a questa emergenza. Una condizione ben nota, considerando anche l’atteggiamento che generalmente la classe politica nel mondo ha in relazione ad altre problematiche ambientali come il l’innalzamento delle temperature.

Mettere in pericolo quest’area vuol dire compromettere un habitat molto importante. Le sorgenti della Florida sono infatti cruciali per alcune specie in via d’estinzione, tra cui i lamantini. Tutto ciò rappresenta, inoltre, un ostacolo a numerose attività ricreative umane.

Sviluppo edile in Florida

Come accaduto in tante altre parti del mondo, l’eccessivo sviluppo edilizio ha avuto un enorme peso in questa vicenda. Il boom registrato ha spinto il distretto di gestione delle acque della Florida a rilasciare un gran numero di permessi per il prelievo di acque sotterranee.

Di fatto, l’acqua che viene pompata dalla falda è in volume talmente grande che quella che sgorga dalle sorgenti di Rock Springs e della vicina Wekiwa è diminuita sensibilmente. Un dramma che promette di peggiorare ulteriormente. Sono infatti in corso ulteriori costruzioni.

Ecco le parole di Jay Exum, di Friends of the Wekiwa River: “Sappiamo che ci sarà una tale pressione sulle falde acquifere che il risultato sarà una diminuzione del flusso alle sorgenti Wekiwa e Rock. E lo hanno detto. Il distretto di gestione delle acque lo sa”.

Allo stato attuale, in alcune zone della Florida le sorgenti hanno smesso di scorrere. I bassi flussi hanno infatti spinto le alghe a causare un soffocamento delle vie naturali. A ciò si aggiunge poi l’inquinamento, di vario genere, frutto dello sviluppo eccessivo.

Un paradiso ambientale a rischio, che vede già concretizzato un danno significativo, che ormai vede superato il 15% dell’habitat perduto. Il futuro è ben chiaro e non è di certo roseo. Le acque del Wekiva sono tra le più incontaminate della Florida, ma per quanto durerà? Negli ultimi due anni, infatti, Orlando è stata la seconda area in maggior crescita della Nazione. Ad oggi, il 50% delle acque prelevate è sfruttato per irrigare i prati delle abitazioni. Tutto ciò non può far altro che peggiorare, dunque, in pieno boom edilizio.