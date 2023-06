Sotto il mare c'è un antico relitto con una storia incredibile

Fonte foto: The French National Centre for Scientific Research

A molti la parola “Zambratija” farà probabilmente venire in mente l’omonimo villaggio dell’Istria, in Croazia, con spiagge apprezzate dai turisti di ogni parte del mondo. In realtà questo luogo ha dato il nome a una imbarcazione speciale, sia per la sua storia che per le caratteristiche. Zambratija è infatti una barca che risale a ben tre millenni fa, oltre che la più antica al mondo cucita a mano.

Ormai è soltanto un relitto, ma si è deciso in questi giorni di avviare il recupero del mezzo dal fondo del mare. In quel periodo era molto comune fabbricare le imbarcazioni in un modo che oggi ci appare insolito. Se fossimo vissuti nei pressi dell’Adriatico di tremila anni fa, avremmo probabilmente visto molte barche con questa peculiarità della cucitura.

I primi interventi su Zambratija

Di solito i mezzi come Zambratija venivano sfruttati sia per il trasporto di beni e viveri che per la pesca vera e propria. La data da segnare in calendario per quel che riguarda gli appassionati di questa materia è sempre più vicina: il prossimo 2 luglio si comincerà ad agganciare questa barca dal fondale istriano prima di procedere con la desalinizzazione. Il passaggio successivo consisterà negli esami di laboratorio, per la precisione in Francia così da arrivare poi alla fase conclusiva, forse la più affascinante.

I ricercatori puntano a dar vita a un modello tridimensionale di Zambratija, in modo da poterlo esporre presso il museo di Pola. Il ritrovamento dell’imbarcazione cucita a mano è piuttosto recente e non è stato affatto complicato. Nel 2008 fu possibile scoprire per la prima volta questo relitto, a due metri e mezzo di profondità. In origine aveva una lunghezza di 12 metri, mentre oggi risulta essere la metà a causa dell’azione incessante del mare e del sale. Venne utilizzata in quella che è nota come Età del Bronzo, periodo storico in cui questo materiale fu ampiamente utilizzato, nello specifico tra i 3400 e i 1100 anni prima della nascita di Cristo.

L’incredibile tecnica costruttiva di Zambratija

Gli esperti sono rimasti a dir poco sorpresi dalla modernità di Zambratija. In effetti, non bisogna dimenticare che è stata costruita con assemblaggi molto particolari e che già tre millenni fa il sistema di impermeabilizzazione era all’avanguardia. Ma cosa può rivelare ancora al mondo questa barca così particolare? Anzitutto, la tecnica costruttiva è un raro esempio della tradizione cantieristica dell’Istria e della Dalmazia. Inoltre, la rimozione permetterà di scoprire quali fibre sono state utilizzate per la cucitura. C’è poi un ulteriore approfondimento da realizzare.

L’obiettivo è quello di studiare le tecniche sfruttate in passato per modellare il legno. Non sarà affatto una passeggiata. Maneggiare un relitto del genere e soprattutto di queste dimensioni richiede grande maestria e attenzione. Ogni fase del processo sarà portata avanti con estrema cautela, ci vorrà dunque molta pazienza prima di poter ammirare questo mezzo in un museo. Nel 2024 è previsto il trasferimento ufficiale in Francia per gli esami di laboratorio, mentre per il restauro completo servirà ancora altro tempo. Dopo 3mila anni Zambratija si appresta a vivere il suo meritato momento di gloria.