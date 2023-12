Soundbar Samsung, offerta shock: minimo storico e prezzo speciale

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Quando si trova un’offerta con uno sconto così elevato per un prodotto top di gamma non bisogna far altro che approfittarne immediatamente. Non stiamo esagerando. Si tratta della classica offerta natalizia di Amazon da cogliere al volo prima che termini. Stiamo parlando della promo riguardante la soundbar Samsung HW-B650, un prodotto top di gamma che oggi trovi sul sito di e-commerce con uno sconto eccezionale del 41% che permette di risparmiare più di 100€ sul prezzo di listino. Una soundbar che assicura un’ottima qualità audio ed è compatibile con qualsiasi smart TV. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon e presente nella pagina prodotto.

Questa soundbar Samsung ha tutto quello che si cerca in un dispositivo di queste genere, a partire da un’ottima potenza che raggiunge i 430W di potenza per un audio surround 3D che avvolge tutta la stanza. È dotata anche di un subwoofer wireless per dei bassi più profondi che permettono di ascoltare qualsiasi contenuto al meglio, soprattutto film e serie TV. Non manca il supporto alle migliori tecnologie audio, come il Dolby Audio e DTS Virtual:X. Insomma, una soundbar completa e che oggi trovi a un prezzo eccezionale.

Soundbar Samsung HW-B650: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un minimo storico da non farsi scappare e un prezzo molto più basso rispetto a quello del Black Friday. La promo perfetta per la soundbar Samsung HW-B650, disponibile oggi su Amazon con uno sconto del 41% che fa scendere il prezzo a 154,89€. Il risparmio rispetto a quello consigliato è di poco superiore ai 100€ e hai anche la possibilità di pagarla in 5 rate da 30,98€ al mese a tasso zero. Un’occasione da sfruttare al volo. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Inoltre, hai anche la possibilità di effettuare il reso fino al 31 gennaio 2024: puoi decidere di regalarla a Natale oppure di testarla fino a in fondo.

Soundbar Samsung HW-B650: le caratteristiche tecniche

Una soundbar con un design elegante e con tutte le caratteristiche che si richiedono a un dispositivo di questo genere. E oggi anche a un prezzo super. La soundbar Samsung HW-B650 è dotata di funzionalità speciali che esaltano il suono con qualsiasi tipologia di contenuto multimediale.

Partiamo dal primo elemento che salta immediatamente all’occhio. La soundbar è composta da una cassa principale con diversi altoparlanti per creare un suono surround e da un subwoofer wireless che assicura bassi profondi in qualsiasi situazione. Il connubio perfetto per chi è alla ricerca di un audio in stile cinema. Non manca il supporto alla principali tecnologie audio, a partire dal Dolby Audio e dalla DTS Virtual:X che impiega tecniche di elaborazione del suono avanzate per creare un audio 3D che riempie lo spazio. Con la funzione Bass Boost, invece, aumenti l’intensità e la profondità dei bassi. Grazie a tutto questo riesci a sprigionare una potenza fino a 430W.

Per chi ama i film e le serie TV, l’altoparlante centrale assicura dialoghi chiari e nitidi in qualsiasi situazione, anche di notte quando si è costretti a diminuire il volume. Disponibile anche una modalità gioco per i gamers. Collegarla allo smart TV è semplicissimo: puoi sfruttare la connessione Bluetooth, oppure un semplice cavo HDMI.

