Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Sennheiser

Sennheiser ha presentato la nuova soundbar all-in-one Ambeo Mini che si affianca alle sorelle maggiori Plus e Max e al subwoofer Ambeo Sub. Parliamo di un dispositivo che, al pari delle versioni più grandi, è caratterizzato dal sound 3D immersivo, ottenuto grazie alla tecnologia di virtualizzazione Ambeo, sviluppata in collaborazione con l’Istituto Fraunhofer per i Circuiti Integrati.

Sennheiser Ambeo Mini – Soundbar 7.1.4 – Potenza 250 W

Soundbar Sennheiser Ambeo Mini: scheda tecnica

La soundbar Sennheiser Ambeo Mini è un dispositivo all-in-one dal design estremamente compatto (70×6,5×10 cm) e dal peso di 3,3 Kg, senza alcun subwoofer esterno aggiuntivo.

Già dal nome, dunque, è chiaro che Sennheiser abbia voluto realizzare uno strumento capace di adattarsi anche a ambienti dalle dimensioni ridotte, che in questo modo possono godere di un sistema audio di buon livello che può migliorare nettamente quello offerto dalle moderne Smart TV.

Questo dispositivo ha sei driver: quattro full-range e due subwoofer da quattro pollici, per una potenza massima è di 250 W, più che sufficienti, insomma, per guardare film e serie TV, o ascoltare i propri contenuti multimediali preferiti in qualsiasi contesto, anche in ambienti piuttosto grandi. La gamma di frequenza va dai 43Hz fino ai 20kHz.

Tra le particolarità di questa soundbar la tecnologia di virtualizzazione Ambeo che consente di simulare un impianto home theater 7.1.4, che si adatterà in automatico alla stanza. Grazie alle opzioni di autocalibrazione, infatti, installare Sennheiser Ambeo Mini è molto semplice e il device sarà in grado di regolare in automatico di diffusori virtuali in base a come è posizionata e, chiaramente, in base alle particolarità dell’ambiente in cui si trova.

In alternativa è anche possibile scegliere una delle opzioni preimpostate sul dispositivo oppure utilizzare l’equalizzatore manuale e regolare le impostazioni a proprio piacimento.

Sennheiser Ambeo Mini è compatibile con i formati Dolby Atmos, DTS:X, 360 Reality Audio ed MPEG-H, che consente di simulare l’effetto surround anche in assenza di un sistema di altoparlanti fisico.

Tra le connessioni troviamo una porta HDMI (con ARC) e una porta USB-A. Presenti, naturalmente, anche il Bluetooth e il WiFi.

Utilizzando l’app Smart Control è possibile utilizzare la piattaforma AMBEO|OS è connettere la soundbar a tutti i principali servizi di streaming audio disponibili, come Spotify, TIDAL, Amazon Music e Apple Music.

Infine il dispositivo ha integrato al suo interno l’assistente vocale di Amazon, Alexa ma, utilizzando Chromecast e AirPlay consentirà all’utente anche di utilizzare Siri e Google Assistant.

Soundbar Sennheiser Ambeo Mini: prezzo e disponibilità

La soundbar Sennheiser Ambeo Mini può essere già acquistata sul sito ufficiale di Sennheiser, su Amazon e presso i principali rivenditori. Il prezzo suggerito al pubblico è di 799 euro, certamente alto ma consono alla tecnologia e alla qualità offerte

Sennheiser Ambeo Mini – Soundbar 7.1.4 – Potenza 250 W