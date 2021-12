La soundbar Sharp ultra economica

Chi lo ha detto che per migliorare l’audio della Smart TV (notoriamente scarso, su tutti i modelli) è necessario spendere centinaia di euro? Non è affatto così, perché se lo scopo è avere un volume maggiore e una pulizia del suono superiore, ma non si stanno cercando funzionalità aggiuntive come l’audio 3D, allora si può spendere molto poco, anche se si vuole un prodotto di un’azienda nota ed affidabile.

Ne è la conferma la soundbar Sharp HT-SB110, un modello 2.0 da 90 Watt di potenza che fa in modo dignitosissimo il suo lavoro ma costa pochissimo, addirittura molto meno di cento euro. Questa soundbar è rivolta a chi ha esigenze di base, o a chi cerca un dispositivo audio per migliorare il suono di una TV secondaria (cucina, studio, camera da letto). Certamente, messa in salotto sotto una TV da 75 pollici OLED non ha alcun senso, ma per mille altri possibili utilizzi decisamente lo ha. Anche perché è prodotta da Sharp, azienda giapponese che con i suoi 110 anni di storia non lascia alcun dubbio in quanto ad affidabilità.

Soundbar Sharp HT-SB110: caratteristiche tecniche

Come detto, Sharp HT-SB110 è una soundbar con configurazione 2.0, cioè con due speaker stereo ma senza subwoofer esterno. Ciò vuol dire che è composta dalla sola barra, quindi è facile da posizionare sotto la TV. Anche perché ha dimensioni contenute: 80×6,2×6,2 centimetri.

Il suono riprodotto è stereo, come quello della Smart TV, ma la potenza è ben maggiore: 90 watt, contro una media di 20W per la maggior parte delle televisioni di fascia media e bassa.

Il fatto che sia 2.0 rende la soundbar Sharp HT-SB110 molto facile da collegare alla TV, da configurare e da usare ogni giorno. In pratica basta collegarla via Bluetooth, cavo ottico o HDMI (con ARC-CEC, quindi TV e soundbar si comandano con un solo telecomando) e accenderla.

Ci sono tre modalità di ascolto, che si spiegano da sole: News, Music e Film. Quindi non dovrete perdere tempo nella configurazione, perché Sharp HT-SB110 è la classica soundbar “plug&play“.

Soundbar Sharp HT-SB110: quanto costa

La soundbar HT-SB110 è un prodotto che Sharp ha in listino da diversi anni, ma non l’ha mai tolta perché vende ancora benissimo grazie ad un ottimo rapporto qualità/prezzo. Ovviamente chi cerca un impianto audio evoluto non lo troverà in Sharp HT-SB110, dovrà cercarlo altrove, ma chi cerca solo un dispositivo per migliorare l’audio della TV che ha già in casa si troverà benissimo.

Anche perché il prezzo di Sharp HT-SB110 su Amazon è di appena 67 euro, con il prodotto venduto e spedito da Amazon.

Soundbar Sharp HT-SB110 – Configurazione 2.0 – Potenza massima 90W