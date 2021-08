La soundbar 400W espansibile di LG da comprare subito

Mille volte vi abbiamo spiegato perché dopo aver comprato una moderna smart TV dovreste anche comprare una soundbar: le TV nuove sono troppo sottili per integrare altoparlanti potenti e di qualità, la potenza media dell’audio integrato è quasi sempre di soli 20W (10+10). Il vero dubbio, quindi, non è se comprare o no una soundbar, ma quale comprare per spendere bene il proprio denaro.

E’ chiaro che più è potente la soundbar e meglio è per tutti, ma più si sale con la potenza e più si spende mentre restando bassi con la potenza si può comprare un prodotto dalle funzionalità più evolute, come il supporto all’audio a più canali (le soundbar più economiche sono tutte 2.0 o al massimo 2.1). E’ però anche vero che più si sale con la configurazione e più usare bene la soundbar diventa una cosa complessa, non alla portata dello spettatore medio che vuole semplicemente accendere la Smart TV, selezionare il film o la serie che vuole vedere e premere play. Adesso c’è una soluzione, che forse accontenta tutti: LG ha messo in sconto una ottima soundbar 2.1 da 400 Watt (abbondantissimi per il salotto medio italiano) che è sì molto basilare nelle funzioni, ma è anche espansibile in futuro. E’ la LG SL5Y ed è in sconto su Amazon del 32%.

Soundbar LG SL5Y: le caratteristiche

La LG SL5Y è una soundbar dalla buona potenza, di tipo 2.1: ha due tweeter da 20 millimimetri e due woofer ovali da 40×100 millimetri integrati nella barra, per una potenza totale di 180 Watt, ai quali vanno aggiunti i 220W del subwoofer. Per un totale, appunto, di 400 Watt a disposizione.

Come da tradizione LG, anche su questo modello la qualità audio in uscita è molto buona ma ad un sistema 2.1 non si può chiedere una gran prestazione con l’audio surround: per quello servono configurazioni più complesse, dalla 4.1 in poi.

Tuttavia, la soundbar LG SL5Y è espansibile con il kit LG SPK8, composto da altri due altoparlanti posteriori per ulteriori 140 Watt di potenza (70×2) e da un ricevitore wireless che porta il segnale audio.

Ciò vuol dire che è possibile comprare oggi la Soundbar LG SL5Y e iniziare a usarla subito, per poi espanderla domani se lo si vuole acquistando il kit di espansione. La SL5Y sarà subito operativa, perché è un modello che non richiede grande configurazione: basta connetterla via Bluetooth alla TV per godere sin da subito di un audio nettamente superiore.

Soundbar LG SL5Y: l’offerta Amazon

LG SL5Y è un ottimo acquisto non solo perché è un buon prodotto, di un grande marchio dell’elettronica, ma anche perché al momento è in offerta (con disponibilità del prodotto dal 18 settembre 2021, ma si può comprare subito fino ad esaurimento scorte) ad un prezzo estremamente vantaggioso.

Di listino la soundbar LG SL5Y costa 249 euro, ma oggi su Amazon costa solo 169 euro. Da prendere al volo.

LG SL5Y – Soundbar TV Bluetooth 400W – 2.1 Canali

Chi poi volesse espandere la soundbar aggiungendo il kit LG SPK8, invece, dovrà aggiungere 147 euro al totale.

LG SPK8 – Kit di espansione per Soundbar LG 2.0 e 2.1 Canali

Entrambi i prodotti sono venduti e spediti da Amazon, con tutte le garanzie conseguenti.