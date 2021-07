Soundmojis: i nuovi Emoji sonori di Messenger

Sabato 17 luglio è la giornata mondiale degli Emoji (sì, esiste anche questa) e Facebook la festeggia in anticipo lanciando i Soundmojis, che come dice il nome sono gli Emoji con il Sound incorporato. La novità è in fase di rilascio globale e dovrebbe essere disponibile per tutti già entro sabato.

Gli Emoji sono ormai diffusissimi nelle chat su Messenger, e non solo, e a detta di Facebook ogni giorno ne vengono spediti oltre 2,4 miliardi in tutto il mondo tramite l’app di messaggistica istantanea. Sono un modo divertente per rallegrare le chat, sdrammatizzare, comunicare il proprio stato d’animo senza scrivere. Purtroppo a volte sono anche causa di fraintendimenti, visto che ormai ne esistono così tanti che è impossibile conoscere il significato di ognuno di loro. Ora gli Emoji possono anche parlare, o almeno emettere dei suoni, e questo aggiunge un dettaglio in più alla comunicazione.

Come usare le Soundmoji

Per provare i Soundmoji basta avviare una chat in Messenger, toccare la faccina sorridente e selezionare l’icona dell’altoparlante. A questo punto è possibile visualizzare in anteprima e poi inviare uno o più Soundmoji al contatto con cui stiamo chattando.

Il suono riprodotto dipende dalla faccina inviata: ci sono risate, grilli, applausi e molto altro e anche brevi clip audio tratti da film e show televisivi americani.

Soundmoji quando arrivano in Italia

Come detto, Facebook vuole fare in fretta e lanciare i Soundmoji in occasione della Giornata Mondiale delle Emoji, quindi è questione di un paio di giorni.

Inizialmente verrà rilasciato un piccolo set di Emoji sonori, che verrà arricchito in futuro con successivi rilasci. E’ probabile che già entro fine anno ce ne saranno a disposizione diverse decine.