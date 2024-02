Fonte foto: Shutterstock/Tsyb Oleh

Quando si decide di acquistare speaker Bluetooth portatile, bisogna essenzialmente optare per un device dalle dimensioni e dal peso ridotto e che, naturalmente, non rinunci a una buona resa sonora.

Pur trattandosi di un prodotto sviluppato principalmente per uso amatoriale, è sempre opportuno scegliere un brand noto del settore, come JBL, che ha portato sul mercato device molto validi, come il JBL Flip 6, diventato un perfetto esempio di un prodotto dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Grazie all’offerta su Amazon, il prezzo di questo altoparlante scende poco al di sotto dei 100 euro, un’offerta perfetta soprattutto il pubblico più giovane.

JBL Flip 6 – Altoparlante Bluetooth portatile – Potenza 30 W

JBL Flip 6: scheda tecnica

Il JBL Flip 6 è un altoparlante Bluetooth portatile con una potenza massima di 30 W, ottimo quindi per ambienti di piccole dimensioni e per la mobilità, grazie anche alle sue dimensioni contenute (‎17,8×7,2×6,8 cm) e il suo peso contenuto (550 grammi).

Parliamo di un dispositivo davvero intuitivo che può essere considerato praticamente Plug&Play: grazie al Bluetooth 5.1 con tecnologia multipoint, infatti, all’utente non resta che collegare un qualsiasi dispositivo e mandare in riproduzione la propria musica preferita.

Oltretutto, utilizzando la porta USB-C in dotazione è anche possibile utilizzare questo speaker come se fosse una power bank e caricare i propri device portatili, come smartphone e tablet.

Un’altra delle particolarità è la funzione PartyBoost che, tramite l’applicazione ufficiale di JBL, permette agli utenti di collegare tra loro più speaker e incrementarne la potenza, così da poter utilizzare questo "nuovo impianto" anche in ambienti di grandi o all’esterno.

Sul fronte dell’autonomia JBL garantisce circa 12 ore di ascolto, con 2 ore e 30 minuti per una ricarica completa.

Presente, infine, la certificazione IP67, che attesta la resistenza di questo speaker alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

JBL Flip 6: l’offerta su Amazon

Il JBL Flip 6 è uno speaker Bluetooth economico che punta tutto sulla grandissima semplicità d’utilizzo di un sistema audio Plug&Play. Oltretutto, viste anche le dimensioni estremamente contenute, è la soluzione ideale per chi ha bisogno di un prodotto potente ma che può essere posizionato ovunque e spostato ancor più facilmente.

Il prezzo di listino è di 149,99 euro ma con l’offerta su Amazon si può acquistare questo dispositivo a 99,99 euro (-33%, -50 euro), uno sconto interessante, da non sottovalutare assolutamente.

