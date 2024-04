JBL Flip 6, con uno sconto così è un vero affare

Fonte foto: JBL

Uno speaker Bluetooth è la soluzione ideale per gli utenti che cercano un sistema audio per il tempo libero, semplice ma potente, con peso e dimensioni trascurabili per essere spostato senza troppi sforzi.

Una soluzione immediata, insomma, praticamente Plug & Play che permette a chiunque di condividere la propria musica preferita con i propri amici ma senza passare da cavi e installazioni complicate.

Tra i prodotti più interessanti del settore troviamo il JBL Flip 6, uno speaker wireless molto intuitivo, robusto e con un prezzo davvero accessibile che, grazie alle offerte Amazon, arriva addirittura sotto i 100 euro.

JBL Flip 6: scheda tecnica

JBL Flip 6: scheda tecnica

JBL Flip 6 è un altoparlante Bluetooth portatile che misura 17,8×7,2×6,8 cm, ha un peso di 550 gr e una potenza totale di 30 W, il dispositivo perfetto da portare sempre con sé per ascoltare la propria musica preferita in compagnia.

Questo prodotto è l’ideale per essere utilizzato in casa o in ambienti esterni di ridotte dimensioni e, se si ha bisogno di maggiore potenza, si può sfruttare la funzione PartyBoost che consente di utilizzare l’applicazione ufficiale di JBL per sincronizzare più casse Bluetooth insieme per coprire anche ambienti di dimensioni maggiori.

Per collegare sorgenti audio esterne allo speaker si può utilizzare il Bluetooth 5.1, con la possibilità di accoppiare fino a due device contemporaneamente. Presente anche una porta USB-C da utilizzare per la ricarica del device o per caricare altri dispositivi.

L’autonomia stimata da JBL è di circa 12 ore di riproduzione continua, mentre per una ricarica completa sono necessarie circa due ore e mezza.

Infine, lo speaker è certificato IP67, ed è quindi resistente alla polvere e all’acqua, anche per brevi immersioni, una particolarità che lo rende perfetto anche per le feste in spiaggia o a bordo piscina.

JBL Flip 6: l’offerta su Amazon

Il JBL Flip 6 è uno speaker low-cost, la soluzione ideale per chi non ha particolari esigenze e, anzi, cerca principalmente un sistema audio compatto e portatile dal prezzo accessibile.

Parliamo, insomma, di un prodotto per l’utilizzo amatoriale, da portare comodamente giro quando non si vuole rinunciare alla propria musica preferita, pur non avendo a disposizione una presa di corrente.

Il prezzo di listino è di 149,99 euro ma con l’offerta su Amazon si scende fino a 99,99 euro (-33%, -50 euro), uno sconto da non trascurare che rende questo speaker ancora più accessibile.

