Fonte foto: Marshall

Il Marshall Acton II è uno speaker sviluppato da Marshall, la celebre azienda inglese che ha dato vita agli iconici amplificatori per chitarra, diventati un punto di riferimento per i musicisti di tutto il mondo.

Parliamo di un prodotto che punta tutto su due caratteristiche principali: un design che non passa inosservato e una grandissima semplicità d’uso, perfetto per chi vuole ascoltare la propria musica preferita in modo facile e veloce.

Potente e compatto, il Marshall Acton II arriva in super offerta su Amazon, a un prezzo che scende sotto ai 200 euro. L’occasione perfetta per gli amanti del genere che possono portare a casa un prodotto di grande qualità al giusto prezzo.

Marshall Acton II – Speaker Bluetooth – Potenza complessiva 50 W

Marshall Acton II: scheda tecnica

Marshall Acton II è uno speaker Bluetooth compatto (‎260x160x150 mm) e dalla potenza totale di 50 W, ottimo dunque per essere posizionato anche all’interno di stanze di medio-grandi dimensioni e garantire comunque una buona resa sonora.

Parliamo di un device estremamente intuitivo, da utilizzare per ascoltare la propria musica preferita collegandolo a un device esterno tramite il Bluetooth 5.0 oppure tramite l’ingresso aux da 3,5 mm che, oltretutto, garantisce una resa sonora ancora migliore.

Fatto questo non resta che selezionare la fonte da utilizzare e regolare le poche impostazioni a disposizione dell’utente che, grazie al pannello posto sulla parte superiore dello speaker, potrà aggiustare Volume, Bassi e Alti, girando i classici potenziometri già visti sugli amplificatori per chitarra a marchio Marshall.

In alternativa è possibile anche utilizzare l’app ufficiale Marshall che consente all’utente di controllare l’altoparlante da remoto, aggiornare lo speaker e provare le diverse funzionalità extra, come l’equalizzazione. Sempre utilizzando l’applicazione è anche possibile collegare insieme più Marshall Acton II.

Infine, merita una menzione a parte il design di questo speaker Bluetooth che richiama in tutto e per tutto quello dei celebri amplificatori dell’azienda inglese, diventati ormai iconici. Anche qui non manca la classica texture "ruvida" e i potenziometri dorati già noti a tutti gli appassionati del genere.

Marshall Acton II: l’offerta su Amazon

Marshall Acton II è un dispositivo immediato e senza fronzoli, un prodotto pensato appositamente per chi ha bisogno di un sistema audio da utilizzate rapidamente e sparare a tutto volume le proprie playlist preferite.

Praticamente è un device Plug & Play e dopo aver collegato un device esterno non resta che premere play e far partire la riproduzione.

Per acquistare questo prodotto servono 269 euro ma con le offerte Amazon si scende fino a 199 euro (-26%, -70 euro), lo sconto ideale per portare a casa uno speaker Bluetooth dal design accattivante e senza spendere un capitale.

