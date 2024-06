Sony ULT Field 1, lo speaker Bluetooth per l'estate a un prezzo mai visto

Il Sony ULT Field 1 è uno speaker compatto e resistente a polvere e acqua, la soluzione ideale per ascoltare musica con i propri amici. Su Amazon è in super offerta

Con l’arrivo dell’estate tra i dispositivi più gettonati, soprattutto tra i giovanissimi, ci sono sicuramente gli speaker Bluetooth. Si tratta di sistemi audio semplici e molto potenti, fatti per essere portati sempre con sé e rendere ancora più immediata la condivisione della propria musica preferita con gli amici.

Parliamo anche di device resistenti, pensati per adattarsi a qualsiasi situazione e resistere anche all’acqua e alla polvere e che, grazie alle capienti batterie in dotazione, garantiscono anche una grande autonomia, l’ideale per godere della bella stagione senza preoccuparsi di nient’altro, se non della giusta compagnia.

Su Amazon tra le offerte più interessanti c’è quella per il Sony ULT Field 1, uno degli speaker più recenti del colosso della tecnologia che può essere acquistato a poco più di 100 euro, arrivando al minimo storico.

Sony ULT Field 1 – Speaker Bluetooth portatile – Resistente alla polvere e all'acqua

Sony ULT Field 1, scheda tecnica

Il Sony ULT Field 1 è uno speaker Bluetooth estremamente compatto (20,6×7,7×7,6 cm) e dal peso di appena 650 grammi; la soluzione perfetta per essere trasportata facilmente e accompagnare l’utente in ogni situazione, anche in spiaggia o in piscina grazie alla certificazione IP67 che ne attesta la resistenza alla polvere e all’acqua.

Inoltre, parliamo di un altoparlante davvero intuitivo, praticamente Plug&Play, con l’utente che non dovrà fare altro che collegarlo a una fonte esterna (come lo smartphone, ad esempio) utilizzando il Bluetooth 5.3 e premere play, per godere al meglio della propria musica preferita. Oltretutto con la funzione Stereo Pair è anche possibile collegare due ULT Field 1 insieme per ottenere un suono stereo.

Tra le funzionalità abbiamo anche la cancellazione dell’eco in chiamata, un’ottima soluzione per migliorare la resa sonora delle telefonate che, grazie anche al microfono incorporato, garantiscono un’ottima qualità anche nelle situazioni non particolarmente silenziose.

Per quanto riguarda l’ascolto musicale, invece, c’è la funzione Bass Boost di Sony, che va a migliorare la riproduzione delle frequenze basse, per una resa sonora corposa e avvolgente.

Grazie alla batteria interna l’autonomia arriva a circa 12 ore di riproduzione musicale.

Sony ULT Field 1, l’offerta Amazon

Il Sony ULT Field 1 è uno speaker Bluetooth semplice da usare e potente, perfetto per portare sempre con sé un sistema audio compatto e ascoltare in compagnia la propria musica preferita.

Inoltre, grazie al cinturino in dotazione può essere legato tranquillamente allo zaino o al polso e spostato con estrema facilità. Il prodotto ideale per chi ha bisogno di un sistema audio potente ma di dimensioni contenute.

Il prezzo di listino di questo altoparlante è di 139 euro ma, grazie alle offerte su Amazon, è possibile acquistarlo a 106,89 euro (-23%, -32,11 euro), uno sconto davvero interessante che, in vista dell’estate, potrebbe fare la gioia di molti, soprattutto gli utenti più giovani.

