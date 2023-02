Sta arrivando il primo tablet 3D

Nubia, sub brand di ZTE conosciuto soprattutto per i suoi smartphone Red Magic dalla chiara vocazione al gaming mobile, ha scelto il prossimo Mobile World Congress di Barcellona per lanciare il suo primo tablet 3D battezzato, senza molta fantasia, Nubia Pad 3D. Alle ore 15 del 28 febbraio, il brand cinese mostrerà quindi questo tablet realizzato in collaborazione con Leia, azienda statunitense che realizza applicazioni 3D. E, da quanto afferma Nubia, il suo Pad 3D sarà il primo al mondo che consentirà di godere di un display deve gli effetti 3D saranno visibili ad occhio nudo, e quindi senza l’ausilio di speciali occhiali come avveniva nei primi TV 3D lanciati sul mercato nel lontano 2010.

Nubia Pad 3D, cosa sappiamo

Il produttore cinese ha annunciato la data di lancio con un teaser in cui si possono vedere alcune caratteristiche di design del nuovo tablet. Osservando questa immagine si nota che nella cornice superiore del tablet Nubia ha inserito ben due fotocamere con al centro un microfono. Dalle prime ipotesi sembrerebbe che queste due fotocamere saranno utilizzate per tracciare lo sguardo dell’utente e adattare di conseguenza l’immagine mostrata, al fine di mantenere la sensazione di tridimensionalità.

Sul lato destro del tablet sono presenti due altoparlanti (ma potrebbero essere quattro, con altri due sul lato che non si vede) e c’è anche la porta USB-C destinata alla ricarica della batteria e al collegamento con un PC.

Al momento non ci sono anticipazioni per quanto riguarda le specifiche tecniche, e Nubia si è vista bene di anticipare qualcosa. Probabilmente, come spesso accade, in vista della data di lancio, il produttore cinese dovrebbe svelare qualche specifica in più, per accrescere l’attesa da parte dei gamer che potrebbero essere interessati a questo dispositivo.

Anche se non sappiamo nulla di ufficiale, è molto probabile che il Nubia Tab 3D si basi su un SoC di ultima generazione, perché vista la sua predisposizione verso i giochi servirà tanta potenza di elaborazione. Quindi è prevedibile anche una cospicua dotazione di RAM e di spazio di archiviazione. Tutto da scoprire come sarà lo schermo, che in qualche cosa dovrà pur essere diverso da quelli normali visto che sarà in grado di dare la sensazione di tridimensionalità.

Nubia Pad 3D, quanto costerà

Il fatto che Nubia abbia scelto il Mobile World Congress come evento per lanciare il suo nuovo tablet Nubia Pad 3D lascia presagire il fatto che questo dispositivo verrà venduto (anche) in Europa. Nessun prezzo ovviamente è stato ancora svelato, ma essendo un prodotto top e con tecnologie all’avanguardia, e un po’ come è nel DNA degli smartphone Nubia dedicati ai gamer, non saremmo affatto sopresi se il prezzo fosse parecchio alto, sicuramente di più dei tablet di fascia alta con schermo tradizionale.