Nubia Red Magic 9S Pro e 9S Pro+ ufficiali: il top per giocare

Nubia ha presentato per il mercato cinese i nuovi smartphone da gaming Nubia Red Magic 9s Pro e Nubia Red Magic 9s Pro+. In arrivo anche le versioni globali

Nubia ha presentato ufficialmente per il mercato cinese i nuovi Nubia Red Magic 9s Pro e Nubia Red Magic 9s Pro+, versioni potenziate dei Red Magic 9 Pro e 9 Pro+ arrivati in commercio a novembre 2023.

Parliamo di due device orientati principalmente al gaming con schede tecniche di altissimo livello basate sul processore Qualcomm lo Snapdragon 8 Gen 3 Advanced Edition, la versione overclockata del chip top di gamma dell’azienda statunitense.

Altri cambiamenti riguardano il sistema di raffreddamento a camera di vapore ICE 13.5, anch’esso migliorato per mantenere stabile la temperatura anche durante le sessioni di gaming più lunghe e l’implementazione di diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che dovrebbero migliorare l’esperienza di gioco.

Da quel che sappiamo i due smartphone dovrebbero arrivare anche in versione global entro qualche settimana ma, per il momento, non sono ancora disponibili informazioni ufficiali.

Nubia Red Magic 9S Pro: scheda tecnica e prezzo

Il Nubia Red Magic 9S Pro ha un display OLED da 6,8 pollici, con risoluzione 2.480×1.116 pixel, refresh rate fino a 120 Hz, e 1.600 nit di luminosità di picco.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Advanced Edition a cui si affiancano 12 GB di RAM e 256/512 GB di memoria interna. Presente anche un chip per il gaming Red Core R2 Pro utile per migliorare l’esperienza di gioco, con la possibilità di personalizzare i controlli, la vibrazione, gli effetti sonori, l’illuminazione e in grado di utilizzare degli algoritmi AI per il riconoscimento intelligente delle scene.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare di nuovo da 50 MP e un terzo sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP ed è posizionata sotto il display.

Tra le connessioni troviamo il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C 3.2, il chip per l’NFC, l’ingresso jack audio da 3,5 mm e le varie tecnologie per la geolocalizzazione satellitare. Il comparto audio comprende due altoparlanti compatibili con DTS:X Ultra e tre microfoni.

La batteria ha una capacità di 6.500 mAh con ricarica rapida via cavo da 80 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Red Magic OS 9.5 che dovrebbe includere anche diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza di gioco.

Al momento il nuovo Nubia Red Magic 9S Pro è disponibile solo per il mercato cinese, al prezzo suggerito di

Nubia Red Magic 9S Pro – 12/256 GB: 4.799 yuan (611,07 euro)

Nubia Red Magic 9S Pro – 12/512 GB: 5.199 yuan (662,01 euro)

Nubia Red Magic 9S Pro+: scheda tecnica e prezzo

Il Nubia Red Magic 9S Pro+ ha lo stesso schermo OLED da 6,8 pollici già visto sul precedente modello, con risoluzione 2.480×1.116 pixel, frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz, e luminosità di picco di 1.600 nit.

Il processore è di nuovo il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Advanced Edition con 16/24 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna. Ovviamente, anche per questo modello torna il chip per il gaming Red Core R2 Pro.

Speculari alla versione Pro le fotocamere con un sensore principale da 50 MP con OIS, un ultra-grandangolare da 50 MP e un sensore per le macro da 2 MP. Identica anche la fotocamera frontale da 16 MP sotto al display.

Stesso discorso anche per le opzioni di connettività con 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2, NFC, jack audio da 3,5 mm e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione. Idem per il comparto audio con due altoparlanti compatibili con DTS:X Ultra e tre microfoni.

Cambia la batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida via cavo che sale fino a 165 W. Il sistema operativo è di nuovo Android 14 con interfaccia utente Red Magic OS 9.5.

Anche il Nubia Red Magic 9S Pro+ è disponibile solo per il mercato cinese, al prezzo suggerito di