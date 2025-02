Sta arrivando Realme 14 Ultra, cosa sappiamo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In occasione del Mobile World Congress, che andrà in scena a Barcellona dal 3 al 6 marzo 2025, Realme si prepara ad annunciare un nuovo smartphone di fascia alta. Stando a un teaser ufficiale condiviso dalla stessa azienda cinese, infatti, al fianco del Realme 14 Pro e del Realme 14 Pro+ (già presentati in Cina e India) sta per arrivare un nuovo device top di gamma che, al momento resta ancora avvolto nel mistero.

Si tratta, ovviamente, del Realme 14 Ultra (che potrebbe chiamarsi anche Realme GT Ultra, la conferma arriverà solo all’MWC), il nuovo flagship del colosso della tecnologia, pronto a sfidare i principali cameraphone della concorrenza.

Realme 14 Ultra, cosa sappiamo al riguardo

Tutto ciò che sappiamo del Realme 14 Ultra è racchiuso in due foto condivise da Realme: nella prima si vede il retro del device in penombra, dove si vede la forma del modulo fotografico. Un’immagine che, effettivamente, non dice nulla sulle specifiche del comparto fotografico, ma che mette in bella vista la dicitura “Ultra”, anche per sottolineare la presenza di sensori di fascia alta.

Nella seconda foto condivisa c’è la didascalia “Ultra Clarity Beyond Flagship” con il colosso della tecnologia che ha ben pensato di mostrare la stessa immagine scattata con un “Flagship A” e un “Flagship B” non meglio specificati e, chiaramente, il Realme 14 Ultra. Il risultato dello scatto lascia davvero poco all’immaginazione, con le foto catturate con i due top di gamma concorrenti (probabilmente un iPhone 16 Pro Max e un Samsung Galaxy S25 Ultra) che risultano notevolmente più scure di quella ottenuta con il Realme 14 Ultra.

Altro dettaglio interessante di questo teaser, è la presenza di un “10x” posizionato nella parte alta, che probabilmente sta a indicare la presenza di un teleobiettivo o di un teleobiettivo periscopico con zoom ottico fino a 10x.

Trattandosi di un device pronto a sfidare i vari cameraphone concorrenti ci saranno sicuramente sensori di qualità, sul modello del Galaxy S25 Ultra, ad esempio, potrebbe esserci una fotocamera principale da 200 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un ultra-grandangolare da da 50 MP, un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 10x con autofocus veloce PDAF e OIS e un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x con PDAF e OIS.

Al momento non sono disponibili altre informazioni sul comparto hardware di questo smartphone, ma è lecito ipotizzare la presenza di un processore top di gamma, come un Qualcomm Snapdragon 8 Elite o un MediaTek Dimensity 9400, con 12 o 16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna.

Quando arriva il Realme 14 Ultra

Al momento le uniche informazioni sul Realme 14 Ultra (o GT Ultra, si vedrà) sono quelle che riguardano la presentazione ufficiale durante il Mobile World Congress di Barcellona. Nel corso dell’evento, oltre alla scheda tecnica, Realme dovrebbe rivelare anche la data d’uscita e il prezzo per il mercato europeo.