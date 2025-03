Realme Ultra, il nuovo top di gamma si mostra al MWC

Fonte foto: Realme

Al Mobile World Congress 2025 di Barcellona, Realme ha presentato “Ultra“, un concept di smartphone premium che punta a ridefinire la fotografia mobile. Questo dispositivo, ancora in fase di prototipo, si distingue per la sua capacità di integrare obiettivi intercambiabili, una caratteristica più unica che rara nel panorama degli smartphone tradizionali.

Se dovesse entrare in produzione, Realme Ultra andrebbe a competere con soluzioni simili già proposte da Xiaomi e altri produttori, aprendo nuove prospettive per la fotografia su smartphone.

Realme Ultra: come è fatto

Il cuore del Realme Ultra è un sensore Sony CMOS da 1 pollice, una dimensione insolita per gli smartphone, che consente l’utilizzo di lenti DSLR compatibili, in particolare quelle con attacco M di Leica. Il prototipo presentato da Realme era equipaggiato con due obiettivi specifici: un 73 mm per ritratti e un teleobiettivo da 234 mm.

Il sistema di montaggio brevettato permette di collegare facilmente gli obiettivi DSLR direttamente al telefono, trasformandolo in una fotocamera professionale.

L’obiettivo da 73 mm è ideale per ritratti con profondità di campo ridotta, mentre il teleobiettivo da 234 mm offre uno zoom ottico fino a 10x, permettendo scatti dettagliati anche a distanza.

Realme ha messo a confronto diretto il prototipo dell’Ultra con un iPhone 16 Pro Max, per evidenziare le differenze qualitative offerte dal sistema che combina digitale, analogico e intelligenza artificiale.

Il dispositivo integra anche due sensori “tradizionali” per smartphone, uno grandangolare e uno ultra-grandangolare.

Il sensore principale da 1 pollice è ulteriormente migliorato dal motore software Realme HyperImage+.

Sebbene non siano state divulgate informazioni definitive sull’hardware interno, si prevede che Realme Ultra utilizzi un SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Si tratta del chip per i top di gamma di due generazioni fa, ma è probabile che sia semplicemente il chip migliore disponibile quando Realme ha iniziato a sviluppare questo concept.

Realme ha sottolineato che il prototipo non è ancora pronto per la produzione in serie, lasciando intendere che potrebbero essere necessari ulteriori sviluppi e test prima di una versione commerciale. Probabile, quindi, che in futuro il chip sarà sostituito.

Smartphone o fotocamera?

Realme Ultra non è l’unica soluzione di questo tipo. Già nel 2022, Xiaomi aveva presentato il 12S Ultra Concept, un prototipo che permetteva l’uso di obiettivi Leica M su uno smartphone, grazie all’integrazione di un sensore da 1 pollice.

Al MWC 2025, Xiaomi ha mostrato un nuovo concept di smartphone con sistema ottico modulare, che prevede l’uso di un modulo lente da 35 mm f/1.4 abbinato a un sensore Light Fusion X Type 4/3 da 100 megapixel, collegato magneticamente al dispositivo.

L’idea di integrare obiettivi intercambiabili negli smartphone non è del tutto nuova.

In passato, Sony e Motorola hanno sperimentato soluzioni simili, senza ottenere un successo dirompente. Tuttavia, l’evoluzione tecnologica e l’intelligenza artificiale potrebbero aprire nuove prospettive per questo tipo di dispositivi.

Un telefono come Realme Ultra offre indubbi vantaggi in termini di qualità fotografica e versatilità, avvicinando l’esperienza d’uso a quella di una fotocamera professionale. Tuttavia, presenta anche potenziali svantaggi, come dimensioni e peso maggiori, un costo più elevato e una maggiore complessità d’uso.

Per questo motivo, un dispositivo del genere potrebbe non essere adatto a tutti, ma solo a un pubblico di appassionati di fotografia che cercano il massimo della qualità nel proprio smartphone.