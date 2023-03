Sta arrivando Snapdragon 7+ Gen 1, con molte novità

Qualcomm il prossimo 17 marzo terrà un evento dove presenterà il suo nuovo SoC per smartphone. Anche se non si sa nulla di certo su quale sarà questa nuova piattaforma, i soliti rumor che precedono un evento così importante parlano del debutto del nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 1 che ha il nome in codice di "SM7475". Come da nuova nomenclatura dei chip di Qualcomm, il 7+ Gen 1 dovrebbe essere una versione dell’attuale 7 Gen 1 con clock leggermente più alto. Ma forse non sarà così, perché secondo alcuni rumor lo Snapdragon 7+ Gen 1 sarà molto diverso dal previsto.

Snapdragon 7+ Gen 1: cosa sappiamo

A darci qualche informazione in più sul nuovo SoC in arrivo da Qualcomm ci pensa come sempre il leaker cinese Digital Chat Station, che su Weibo a pubblicato un post in cui rivela alcune specifiche tecniche del nuovo chip. Anche il tipster battezza questo nuovo SoC come Snapdragon 7+ Gen 1 e svela che questi altro non è che uno Snapdragon 8+ Gen 1 meno potente e con una diversa GPU.

In pratica, secondo il tipster, Qualcomm ha diminuito il clock il clock della CPU senza cambiarne configurazione dei core, mentre la GPU di Snapdragon 7+ Gen 1 sarebbe una Adreno 725 a 580MHz e non l’Adreno 730 a 800MHz dello Snapdragon 8+ Gen 1.

Il perché di questa strana manovra sarebbe da cercare nell’esigenza di cambiare "fonderia", cioè la fabbrica dove viene stampato fisicamente il chip: Snapdragon 7+ Gen 1 sarà prodotto da TMSC e non da Samsung, che attualmente realizza lo Snapdragon 7 Gen 1.

Questo perché Samsung non sarebbe in grado di garantire una resa di chip (cioè un numero di chip funzionanti sul totale di chip stampati) sufficiente a Qualcomm per restare competitiva nella fascia media del mercato, dove i prezzi di vendita dei chip sono più bassi.

Snapdragon 7+ Gen 1: sfida aperta nella fascia media

Il nuovo Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 1 sarà utilizzato, secondo Digital Chat Station, da Xiaomi, Realme, OPPO, Vivo e Honor nei loro prossimi smartphone di fascia media, ma altri produttori si aggiungeranno successivamente a questa lista. Questo SoC di fatto andrà a competere con il Mediatek Dimensity 8200, che negli ultimi tempi è la scelta di molti produttori per il loro smartphone dai prezzi contenuti.

Per vedere i primi smartphone con il nuovo SoC ci sarà comunque da attendere: qualche presentazione in Cina prima di giugno sarà possibile, ma per l’arrivo in Europa non se ne parlerà prima della seconda metà dell’anno.