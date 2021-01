Ormai manca poco: il nuovo canale Star finalmente sta per sbarcare sulla piattaforma Disney +. L’obiettivo è quello di conquistare un pubblico più maturo, quello degli adulti, che fino a questo momento non ha avuto contenuti ad hoc sulla piattaforma.

Con questa mossa sembra proprio che l’azienda desideri entrare in competizione diretta con Netflix, Amazon Prime Video e gli altri servizi di streaming. Star sarà disponibile a partire dal 23 febbraio 2021 diventando, così, il sesto brand presente sulla piattaforma, dopo Marvel, Pixar, National Geographic, Star Wars e Disney. Per impedire ai più piccoli di accedere senza controllo ai contenuti del canale si potrà attivare il Parental Control. Disney + ha già annunciato quali saranno i nuovi titoli del canale, che si aggiungono al palinsesto di febbraio. Le alternative, proprio come ogni mese, sono davvero tante: si parte dai grandi classici ad altri contenuti in esclusiva.

Canale Star su Disney +: caratteristiche

Star è stato presentato dalla compagnia durante l’Investor Day tenuto a dicembre 2020. Durante l’evento sono stati presentati i progetti futuri di Disney.

È stato presentato come “la casa dell’intrattenimento generale” e promette di raddoppiare i contenuti disponibili nella piattaforma e soprattutto diversificarli ancora di più. Infatti, i titoli sono adatti ad un pubblico maturo, contrariamente all’offerta tradizionale del canale.

Per essere sicuri che i bambini e ragazzi della famiglia non accedano a contenuti inadatti alla loro età, gli adulti potranno attivare il Parental Control facile da usare: basta infatti inserire una password solo per il canale Star e il gioco è fatto. Già dal 23 febbraio saranno disponibili tanti titoli. Ecco i principali.

Star Disney +: titoli in arrivo a febbraio 2021

Big Sky è il primo titolo Star Original. Si tratta di una serie tv thriller che segue una coppia di detective alle prese con crimini e violenze che sconvolgono la loro città.

Un altro contenuto Star Original è Love, Victor. Si tratta di una serie tratta dal film Tuo, Simon del 2018. Segue le vicende di Victor, uno studente nel suo viaggio alla scoperta del suo orientamento sessuale, alle prese con una famiglia difficile e altri problemi legati all’adolescenza.

24 invece è la serie tv che vede protagonista Kiefer Sutherland. La stagione durante in totale 24 ore ed è costituita da 24 episodi di un’ora ciascuno.

Black-Ish racconta invece le avventure di una famiglia stramba e divertente. Tra i temi trattati c’è anche e soprattutto l’educazione dei figli.

Inoltre, su Star si potranno vedere o rivedere alcune famose serie tv, da Lost a Desperate Housewives – I segreti di Wisteria Lane, fino a How I meet Your Mother. Gli amanti dei contenuti irriverenti potranno invece godersi i Griffin al completo.

Disney +: altre novità in arrivo a febbraio 2021

Accanto alle uscite del canale Star, a febbraio vedremo nuovi contenuti per i più piccoli. Tra i titoli più attesi spicca Flora & Ulisse, una dolce commedia che vede come protagonista una bambina di 10 anni di nome Flora che incontra e si lega ad uno scoiattolo che chiama Ulisse. I due formeranno una coppia inseparabile e soprattutto, grazie ai poteri dell’animale, vivranno incredibili e magiche avventure. (in streaming dal 19 febbraio)

Ma non è tutto, ecco gli altri titoli in arrivo:

Dal 5 febbraio: Il Sogno di Jerome

Dal 12 febbraio: I Simpson (stagione 31)

Dal 12 febbraio: Colpa delle stelle

Dal 19 febbraio: Il diritto di Contare

Dal 26 febbraio: La Leggenda di Frozen

Dal 26 febbraio: Mickey Go Local

Insomma, il 2021 sarà ancora una volta l’anno dedicato allo streaming e tutti gli abbonati a Disney + avranno ancora più scelta grazie all’arrivo di Star.