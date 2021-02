Tutto è pronto: Star, il nuovo canale dedicato all’intrattenimento generale sta per sbarcare sulla piattaforma di streaming Disney+. Il catalogo completo, disponibile a partire dal 23 febbraio 2021, è stato ufficializzato dalla compagnia. Al momento del lancio, il pubblico avrà l’imbarazzo della scelta: potrà guardare cinque titoli Star Original, ma anche le serie tv cult degli anni passati, tra le quali Grey’s Anatomy e Lost.

Ma non è tutto, già dal lancio sarà disponibile una lunga lista di pellicole. La particolarità del nuovo brand è che tutti i contenuti si rivolgono ad un pubblico più maturo, rispetto a quelli da tempo presenti sulla piattaforma. Infatti, Disney+ nasce prettamente per l’intrattenimento di bambini e ragazzi, ma con il 2021 la compagnia ha deciso di allargare i propri orizzonti. Per tutelare i minori e aiutare i genitori a tenere sotto controllo la piattaforma, sarà attivato un Parental Control. Insomma, tutto è pronto: non rimane che scoprire il catalogo completo disponibile da febbraio 2021.

Disney + lancia Star: come funzionerà il canale

A partire dal 23 febbraio, Star sarà visibile sulla piattaforma accanto agli altri brand, ovvero Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Quindi basterà toccare l’apposito riquadro per accedere all’apposito catalogo e guardarne i contenuti.

Moti film e serie tv non saranno adatti anche ad un pubblico di bambini e ragazzi, ma niente paura: Disney ha pensato anche a questo. Verrà attivato un Parental Control: gli adulti potranno selezionare un codice PIN da digitare per guardare determinati contenuti. Ciò consentirà di avere un maggiore controllo sui minori che accedono alla piattaforma.

Disney +: Star offrirà film e serie tv per tutti

Al momento del lancio, Star comprenderà anche contenuti originali. Tra i titoli in arrivo ci sarà Big Sky, thriller poliziesco creato da David E. Kelley (che ha lavorato a The Undoing – Le verità non dette) ma anche Love, Victor, ovvero lo spin-off di un altro contenuto di successo Tuo, Simon. Arriverà anche la serie animata Solar Opposites e altri contenuti pensati in esclusiva per il pubblico di Star e Disney+.

La piattaforma offrirà anche l’occasione di guardare serie tv di successo, tra cui Grey’s Anatomy, Buffy l’ammazzavampiri e I Griffin. Non mancheranno le serie pluripremiate da critica e pubblico, come Atlanta di Donald Glover, vincitrice di un Emmy e un Golden Globe; ma anche Scandal, il legal drama di Shonda Rhimes e la famosa serie Modern Family, premiata con un Emmy e un Golden Globe.

Chi preferisce godersi un po’ di relax davanti ad un bel film, avrà l’imbarazzo della scelta: da Il Diavolo veste Prada fino a Braveheart – Cuore Impavido fino alla pietra miliare del cinema, Titanic. Già a febbraio arriveranno ben 249 pellicole, 42 serie tv e ben 5 Star Original.

Jon Koeppen, Presidente di The Walt Disney Company EMEA, ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’arrivo del nuovo brand e l’ampio catalogo: “Star sarà una parte integrante di Disney+, che lo renderà più grande, più audace e ancora più emozionante. L’arrivo di centinaia di film e serie TV, inclusi i nostri esclusivi Star Original, renderanno Disney+ la destinazione ideale per un intrattenimento di alta qualità per tutti i gusti. Ovviamente tutto questo verrà accompagnato dal parental control per garantire tranquillità ai genitori”.

Insomma, Star è l’ultimo tassello di un progetto importante che coinvolge il pubblico di ogni età, dai più piccoli, che possono divertirsi con una marea di titoli pensati appositamente per bambini ai ragazzi, fino agli adulti, che finalmente hanno un canale pensato solo per loro, con titoli per ogni gusto e genere.

Lista completa di tutti i titoli in arrivo su Star dal 23 febbraio

SERIE TV:

24 (2001) (S1-8)

24: Live Another Day (S9)

24: Legacy (2016) (S1)

9-1-1 (S1-2)

La vita Secondo Jim (S1-8)

Alias (S1-5)

American Dad (S1-10)

Atlanta (S1-2)

Big Sky (Star Original) (S1)

Blackish (S1-5)

Bones (S1-12)

Brothers & Sisters – Segreti di Famiglia (S1-5)

Buffy l’ammazzavampiri (S1-7)

Burn Notice – Duro a morire (S1-7)

Castle (S1-8)

The Cleveland Show (S1-4)

Cougar Town (S1-6)

Desperate Housewives (S1-8)

Devious Maids – Panni Sporchi a Beverly Hills (S1-4)

I Griffin (S1-17)

Feud (S1)

Flashforward (S1)

The Gifted (S1-2)

Glee (S1-6)

Godfather of Harlem (Star Original) (S1)

Grey’s Anatomy (S1-16)

Helstrom (Star Original) (S1)

High Fidelity (S1)

Homeland (S1-8)

How I Met Your Mother (S1-9)

Il lato oscuro dell’Europa (S1)

Lance (S1)

Lost (S1-6)

Love, Victor (Star Original) (S1-1)

Marte (S1-2)

Modern Family (S1-11)

O.J.: Made in America (S1)

Perception (S1-3)

Prison Break (S1-5)

Resurrection (S1-2)

Revenge (S1-4)

Scandal (S1-7)

Scream Queens (S1-2)

Scrubs (S1-9)

Sleepy Hollow (S1-4)

Solar Opposites (Star Original) (S1)

Station 19 (S1-2)

The Strain (S1-4)

Terra Nova (S1)

Terriers (S1)

The Americans (1-6)

Ugly Betty (S1-4)

X-Files (S1-11)

TV SPECIAL:

Gli eroi di Ground Zero

Il Ponte di Genova: cronologia di un disastro

1992: La rivolta di Los Angeles

Riina – Le verità nascoste

Maradona – Le verità nascoste

FILM: