Starlink a metà prezzo sta per diventare realtà

Fonte foto: Oleh Dubyna / Shutterstock

Starlink continua a crescere e si prepara a incrementare ulteriormente, nel prossimo futuro, la sua presenza sul mercato globale grazie all’introduzione del nuovo servizio Starlink Mini. Si tratta di una versione low cost del servizio di connettività satellitare della divisione di SpaceX, che ha raggiunto ottimi risultati in Italia in termini di clienti attivi.

Pur continuano a offrire buone prestazioni, Starlink Mini costerà la metà rispetto al servizio attualmente proposto ai clienti residenziali. L’arrivo della nuova versione low cost è stato anticipato direttamente da Elon Musk che ha anche fornito le prime informazioni sulle reali prestazioni che il servizio sarà in grado di offrire ai suoi utenti.

Starlink Mini: prezzo dimezzato e buone prestazioni

La versione low cost di Starlink costerà la metà rispetto al costo richiesto oggi per l’attivazione del servizio completo che, ricordiamo, ha un prezzo di 40 euro al mese per gli utenti italiani.

Di conseguenza, per attivare un abbonamento a Starlink Mini potrebbero bastare 20 euro al mese, un costo inferiore alla maggior parte delle offerte fibra ottica FTTH, fibra mista rame FTTC e FWA (Fixed Wireless Access) che oggi rappresentano le tecnologie principali per le connessioni Internet casa.

Stando a uno screenshot pubblicato da Musk su X, inoltre, la versione low cost del servizio di connettività satellitare sarà in grado di garantire una velocità massima di 100 Mbps in download e di 11,5 Mbps in upload, con una latenza di 23 ms.

Si tratta di valori decisamente elevati (di gran lunga superiori a una vecchia ADSL) e paragonabili a molte connessioni FWA, tecnologia wireless (ma con collegamento a un ripetitore terrestre) sempre più utilizzata nelle aree dove la fibra FTTH e la fibra mista rame FTTC non sono disponibili.

Attualmente, Starlink ha una velocità standard, in Italia, pari a un massimo di 255 Mbps. Secondo Musk, la nuova versione low cost di Starlink potrà essere utilizzata anche come connessione di backup economica, ma con buone prestazioni, su cui puntare in caso di prestazioni inadeguate della linea terrestre.

Starlink Mini utilizzerà un hardware dedicato e più economico rispetto alla versione completa di Starlink. Questo si tradurrà, probabilmente, anche in un costo iniziale inferiore per gli utenti. Sarà necessario attendere il lancio del servizio per ottenere maggiori dettagli in merito.

Starlink Mini: quando arriva

La versione low cost di Starlink sarà disponibile “nel corso dei prossimi mesi“, come confermato su X da Elon Musk. Non c’è ancora una data ufficiale ma il lancio del servizio è comunque confermato per il prossimo futuro. Musk ha sottolineato che Starlink Mini sarà disponibile solo in aree selezionate. Questo vincolo potrebbe essere eliminato nei mesi successivi al lancio, per un’espansione globale del servizio di connettività satellitare low cost di SpaceX.