Starlink annuncia i primi dati italiani: quanti clienti ha

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Su X, Starlink ha rivelato quanti sono gli utenti in Italia che utilizzano la rete satellitare di Elon Musk. Numeri in crescita grazie all’abbonamento economico

Fonte foto: Shutterstock

Con un post su X (ex Twitter) Starlink, l’azienda di Elon Musk che si occupa di connessioni satellitari in banda larga e bassa latenza, ha condiviso ufficialmente il numero di utenti che nel nostro paese utilizzano attualmente il servizio.

Da quel che si legge, sono circa 40 mila le persone in tutta Italia connesse con Starlink, un numero che probabilmente è destinato a crescere, vista anche la recente nuova offerta low cost lanciata a marzo di quest’anno.

Starlink, i servizi offerti in Italia

A fare la differenza e ad attirare un numero crescente di utenti è stato probabilmente il nuovo abbonamento economico che costa 29 euro al mese, a cui bisogna aggiungere il prezzo del kit base di installazione da 349 euro (ma che spesso viene proposto a prezzi scontati) che include la parabola e il router.

Il costo, certo, gioca a vantaggio di questo piano tariffario ma, bisogna ricordare, che è in "Bassa Priorità" e perciò nei momenti di maggior traffico sulla rete la velocità di connessione potrebbe essere inferiore rispetto a quella destinata a chi sottoscrive un abbonamento superiore.

Nonostante questa piccola clausola, però, il piano può raggiungere una velocità massima di 250 Mbs in condizioni di ricezione ottimale del segnale, che realmente corrispondono a circa a 70 Mbps che sarebbe, in pratica, la velocità offerta da una connessione con fibra ottica FTTC.

A onor del vero, il costo mensile di un abbonamento Starlink non è tra i più economici che possiamo trovare in Italia ma, sicuramente, è l’unica strada percorribile in tutte quelle zone del paese che ancora non hanno a disposizione una copertura in fibra ottica (e a volte non hanno nemmeno una vecchia ADSL).

A questo bisogna anche aggiungere il costo del kit di installazione che, seppur una tantum, va a gravare comunque sull’utente, cosa che invece non accade con gli altri gestori di servizi Internet.

Starlink, l’evoluzione del servizio

A oggi Starlink ha in orbita più di 6.300 satelliti che, nonostante le enormi spese affrontate per questa impresa, hanno già portato l’azienda di Elon Musk verso la redditività iniziando, dunque a generare dei profitti nonostante i costi sostenuti per l’implementazione del servizio offerto.

Questo almeno è quello che si evince dalle stime di Quilty Space (azienda che si occupa di business associato al settore spaziale) dove si legge che Starlink nel 2024 dovrebbe generare un fatturato di 6,6 miliardi di dollari.

Chiaramente nei piani di Musk c’è molto altro rispetto al semplice profitto e, con l’arrivo del nuovo razzo Starship, l’obiettivo è quello di portare in orbita satelliti molto più complessi che nel giro di qualche anno porteranno a nuove funzioni e potenzieranno la costellazione esistente.

Oltre a questo, sembra anche che gli sviluppatori siano al lavoro su un sistema per bypassare l’accesso alla rete tramite i terminali appositi, un sistema che dovrebbe consentire agli utenti di utilizzare la connessione Starlink direttamente sul loro smartphone (o qualsiasi altro device), cosa che potrebbe contribuire ulteriormente a una maggiore diffusione del servizio.