Starlink all'assalto dell'Europa: prezzi giù in Italia, Francia e Spagna

Anche se forse i contatti recenti tra i manager di Starlink e il Governo Italiano non porteranno ad un ingresso di Starlink tra i player delle grandi dorsali per le connessioni a banda ultra large in Italia, quel che è certo è che l’azienda di Elon Musk ha dato inizio ad una politica di prezzo estremamente aggressiva nel nostro Paese.

Il prezzo del kit di installazione per il mercato residenziale, e quello dell’abbonamento base, sono stati ulteriormente ritoccati verso il basso. Non solo in Italia: anche in altri mercati europei, seppur con certe differenze, Starlink sta usando gli sconti per conquistare nuovi utenti.

Starlink: i nuovi prezzi

In Italia, Francia e Spagna il kit di installazione (fai da te) di Starlink ora costa la metà: per ricevere a casa la parabola motorizzata con staffa e alimentazione, il modem-router e i cavi di collegamento non è più necessario spendere 450 euro, bensì 225 euro.

Questo taglio del 50% del prezzo è un’offerta limitata nel tempo, che termina il 25 marzo. Il prezzo mensile del servizio, invece, passa da 50 euro a 40 euro, con dati illimitati e, da quanto si legge sul sito ufficiale di Starlink, non è una promozione a tempo.

La stessa promozione, però, non è disponibile in Germania, Grecia o in altri Paesi europei. Non è dato sapere se lo sarà in futuro, né per quale motivo l’azienda di Elon Musk abbia scelto l’Italia tra i mercati più fortunati.

Starlink costa sempre meno

Quel che, invece, è un dato di fatto incontrovertibile è che Starlink resta ancora un servizio premium dal costo nettamente superiore alla media delle connessioni a banda larga italiane, ma è anche l’unico servizio che negli ultimi anni ha abbassato il prezzo (tranne quello di alcuni servizi di nicchia), invece di aumentarlo.

Starlink è arrivata in Italia a inizio 2021, con un prezzo di partenza di 99 euro al mese (e un kit di installazione a 499 euro). Negli anni il prezzo mensile è sceso a 50 euro e quello del kit a 450 euro. A novembre scorso il prezzo del kit è stato ribassato con un’offerta temporanea a 300 euro, adesso scende a 225 euro con un mensile di 40 euro.

Tutto questo mentre l’azienda continua a inviare nello spazio i suoi “trenini” di satelliti (ormai siamo a oltre 5.400 satelliti in orbita), attività che costa parecchio ma che è fondamentale per fornire il servizio di connessione a sempre più utenti senza rallentare l’infrastruttura.

In pratica Elon Musk sta facendo con la connessione satellitare quello che ha già fatto con le auto elettriche: investire una montagna di soldi, restare per diversi anni in perdita, fino a quando l’azienda non raggiunge la posizione di leader del mercato costringendo gli altri a rincorrere.

E, tra gli “altri” di Starlink, c’è persino Amazon con il suo Project Kuiper.